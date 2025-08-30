قُتل رئيس البرلمان الأوكراني السابق، أندريه باروبي، بالرصاص في لفيف، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

وتلقت الشرطة بلاغات عن إطلاق نار في منطقة فرانكيفسك في لفيف، غربي أوكرانيا، ظهر السبت بالتوقيت المحلي.

واستناداً إلى تقارير غير مؤكدة، فإن باروبي تعرض لإطلاق نار مرات عدة على يد مسلح كان يقود دراجة كهربائية ويرتدي زي موصل طلبات.

وبرز باروبي، البالغ من العمر 54 عاماً، كجزء من حركة الميدان في أوكرانيا التي دعت إلى علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي، وأطاحت بالرئيس السابق الموالي لروسيا، فيكتور يانوكوفيتش، في 2014.

ووصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مقتل باروبي بأنها "جريمة قتل فظيعة"، مرسلاً تعازيه.

وتجري الشرطة الأوكرانية وشرطة لفيف وجهاز الأمن، تحقيقاً في الحادثة، التي لا يزال من غير الواضح من يقف وراءها.

وباروبي شخصية محورية في حركة الميدان، التي بدأت بعد رفض الحكومة الأوكرانية التوقيع على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي في أواخر عام 2013.

ولاحقاً أصبح أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، خلال الفترة التي بدأ فيها الانفصاليون الموالون لروسيا القتال في شرق أوكرانيا - وعندما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضم شبه جزيرة القرم.

وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، انضم باروبي إلى فيلق الدفاع الإقليمي في أوكرانيا.

ووصف وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيا، باروبي، بـ "الوطني ورجل دولة قدم مساهمة هائلة في الدفاع عن حرية أوكرانيا واستقلالها وسيادتها".

وأضاف سيبيا "كان رجلاً يستحق أن يكون في كتب التاريخ".

وشبه الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، مقتل باروبي، كـ "طلقة أطلقت على قلب أوكرانيا".

بوروشينكو كتب على تلغرام وهو يشير إلى مساهمة باروبي في بناء الجيش الأوكراني، "كان أندريه رجلاً عظيماً وصديقاً حقيقياً. لهذا السبب ينتقمون، وهذا ما يخشونه".

وكتب زيلينسكي عبر منصة تلغرام، "أفاد وزير الداخلية إيهور كليمنكو والمدعي العام روسلان كرافشينكو للتو بأولى التفاصيل المتعلقة بجريمة قتل فظيعة في لفيف. أندريه باروبي قتل"، مضيفاً "خالص التعازي لأصدقائه وعائلته".

وتحدث الرئيس الأوكراني عن "نشر كل القوات والوسائل اللازمة للتحقيق والعثور على القاتل".

قتيل ونحو 20 جريحاً

EPA رجل إطفاء يعمل على إخماد حريق في موقع في زابوريجيا تعرض لضربة روسية ليلاً

ميدانياً، شنت روسيا ليل الجمعة صباح السبت، هجوماً واسع النطاق على مناطق أوكرانية عدة، أسفر عن سقوط قتيل ونحو عشرين جريحاً في زابوريجيا، بحسب السلطات المحلية، فيما دعا زيلينسكي واشنطن وبروكسل إلى التحرك.

وتكثفت الجهود الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سعياً لإيجاد تسوية تنهي الحرب المستمرة في أوكرانيا، من غير أن تسفر عن نتيجة حتى الآن.

وصعدت روسيا ضرباتها الجوية مطلقة أعداداً قياسية من الطائرات المسيرة على أوكرانيا.

وقتل شخص على الأقل وأصيب نحو عشرين بجروح جراء الهجمات الليلية الروسية على مدينة زابوريجيا الكبرى في جنوب أوكرانيا، على ما أفادت أجهزة الإسعاف على تلغرام. وتحدث عن نقل ثلاثة قصر تراوح أعمارهم بين تسع سنوات و16 سنة إلى المستشفى.

وأظهرت صور نشرتها السلطات الأوكرانية مباني مدمرة وعناصر إطفاء يحاولون إخماد حريق. وقطعت الكهرباء والغاز عن عشرات المباني والبيوت بسبب الضربات، وفق حاكم المنطقة إيفان فيدوروف.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن الجيش الروسي أطلق 582 مسيرة وصاروخاً على أوكرانيا خلال الليل، مؤكدا إسقاط غالبيتها.

وأوضح زيلينسكي أن الهجوم طال بالإجمال 14 منطقة.

وقال حاكم دنيبروبيتروفسك، سيرغي ليساك، إن الهجمات تسببت باندلاع حرائق في المنطقة.

وأعلنت السلطات الروسية عن "ضربة قوية" على أهداف "عسكرية" في أوكرانيا. وتؤكّد موسكو أنها لا تستهدف المنشآت المدنية، بالرغم من الأضرار الكثيرة التي تدلّ على عكس ذلك.

وكانت روسيا شنت ليل الأربعاء الخميس هجوماً على كييف هو الأعنف الذي يستهدف العاصمة منذ أشهر، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 25 قتيلاً بينهم أطفال في حيّ سكني.

في المقابل، تستهدف أوكرانيا منشآت للنفط والغاز في روسيا.

وأعلن الجيش الأوكراني السبت، عن ضربة تسبّبت في اندلاع حريق في مصفاة كراسنودارسكي في جنوب روسيا.

والسبت، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إنه يتوقع أن توقف روسيا حربها ضد أوكرانيا فقط عندما تصبح غير قادرة على مواصلتها لأسباب اقتصادية وعسكرية، نظراً لفشل الجهود الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف ميرتس "جميع الجهود المبذولة خلال الأسابيع الماضية قوبلت بنهج أكثر عدوانية من هذا النظام في موسكو ضد السكان في أوكرانيا".