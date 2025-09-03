إيلاف من القدس: أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الأربعاء، إحباط خطة خلية إرهابية تابعة لحركة حماس لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باستخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات.

أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك) أن عملية إحباط محاولة الاغتيال تم تنفيذها من جانب قوات الأمن الإسرائيلية وجيش الدفاع الإسرائيلي خلال الأسابيع القليلة الماضية في منطقة الخليل.

وأضاف أن المشتبه بهم، المحتجزين، كانوا يتلقون توجيهات من عناصر حماس في تركيا، وأن التحقيق لا يزال جاريًا.

ووفقاً لما نقلته "جيروزاليم بوست، قال جهاز الأمن العام (الشاباك): "سنواصل العمل على إحباط كل محاولة من جانب حماس لتعزيز نشاطها ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، وسنعمل على مقاضاة المتورطين في مثل هذه الأنشطة".

وفي أعقاب إعلان الشاباك ، قال بن غفير: "أشكر القائم بأعمال رئيس الشاباك، والمحققين ومقاتلي المنظمة، وضباط الاستخبارات في مصلحة السجون الإسرائيلية، وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي، وضباط شرطة إسرائيل، وكل من يعمل على حماية حياتي".

وتابع: "لن أتراجع ولن أخاف. لقد حاولت حماس اغتيالي خمس مرات وفشلت في كل مرة. فليعلموا أننا سنضربهم في أي مكان وزمان بدلًا من إيذائي".