إيلاف من لندن: قال الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف المثير للجدل بيزاليل سموترتش إن غزة يمكن أن تكون "فرصة ذهبية في مجال العقارات"، وأنه تم إرسال خطة إعادة إعمار إلى الرئيس الأميركي.

قال سموترتش إن إسرائيل "دفعت أموالاً طائلة لهذه الحرب، لذا يجب تحديد كيفية توزيع عائدات بيع الأراضي".

وأعلن وزير المالية المتطرف، في مؤتمر في تل أبيب أنه بدأ مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن كيفية توزيع عائدات أي صفقة مستقبلية.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها دونالد ترامب في فبراير الماضي، عندما قال إن الولايات المتحدة ستتولى إدارة غزة وإعادة إعمارها لتصبح "وجهة سياحية فاخرة في الشرق الأوسط"، مع تهجير سكانها إلى "مناطق أخرى".

ونشر ترامب لاحقًا فيديو تم إنشاؤه بتقنية الذكاء الاصطناعي يصور غزة كمدينة على غرار دبي، مع شواطئ خلابة، وناطحات سحاب، ويخوت فاخرة، وشباب يحتفلون.

خطة عمل

وقال سموترتش في مؤتمر إعادة إعمار المدن: "هناك خطة عمل وضعها خبراء، وهي مطروحة على طاولة الرئيس ترامب، وكيف يمكن تحويلها إلى فرصة ذهبية في مجال العقارات. أنا لا أمزح؛ إنها مربحة".

وادعى الوزير، الذي فرضت عليه دول مثل بريطانيا وكندا وأستراليا عقوبات، أن المناقشات جارية بالفعل حول كيفية توزيع عائدات إعادة إعمار غزة.

وقال سموترتش إن إسرائيل "دفعت أموالاً طائلة لهذه الحرب، لذا يجب تحديد كيفية توزيع عائدات بيع الأراضي في غزة لاحقًا".

وأضاف: "أتممنا مرحلة الهدم، وهي عادةً أولى مراحل إعادة الإعمار. الآن يجب البناء؛ فهو أرخص بكثير".

يشار إلى أن أي محاولة لتهجير سكان غزة قسراً لمشروع بناء ستخالف بالتأكيد اتفاقية جنيف وستثير استياء دولي واسع، كما حدث مع خطة ترامب في وقت سابق من هذا العام.

وتفاقم الوضع في غزة هذا الأسبوع مع بدء إسرائيل عملية عسكرية برية واسعة النطاق للسيطرة على مدينة غزة وتدمير حركة حماس.

ويتوجه آلاف السكان إلى الجنوب محملين بأمتعتهم في محاولة لتجنب القتل في المعارك.