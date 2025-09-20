إيلاف من الرباط :دعا حزب التقدم والاشتراكية المغربي (معارضة برلمانية ) إلى تعبئة الإرادة الوطنية وتوفير الإمكانات اللازمة،حتى تتحول رؤية "مغرب 2030"من مجرد حلم إلى واقع ملموس. واعتبر أن تنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، سيشكل فرصة تاريخية لصناعة حدث استثنائي، ليس فقط على المستوى الرياضي، بل كرافعة حقيقية لرسم ملامح مغرب المستقبل، مغرب يُقاس بمتانة روابطه الاجتماعية قبل جودة ملاعبه وبُنياته التحتية.

وجاء في نداء مفتوح، تضمن خمس تطلعات كبرى،وجهه الحزب إلى "كل الضمائر الحية في هذا الوطن، بمختلف انتماءاتها ومواقعها"، أن الطموح المغربي يتجاوز إنجاح تنظيم العرس الكروي العالمي أو تحقيق إنجاز رياضي، إلى إحداث ظروف مواتية لتعزيز المشاركة المواطنة وإبراز أفضل ما يختزنه المجتمع المغربي، على امتداد المسير نحو 2030 وما بعدها.

وأكد الحزب أن القيم المشتركة تشكل أساس بناء الهوية المغربية، مستحضراً بعض المحطات الوطنية التي رسّخت شعور الانتماء والاعتزاز، منها نضال المغاربة من أجل الاستقلال، وملحمة المسيرة الخضراء، وروح التضامن خلال جائحة "كوفيد-19"، والصمود في وجه كارثة زلزال الحوز، فضلاً عن الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني في مونديال قطر 2022.

وقال الحزب "نريد الدخول في هذا الاستحقاق وقد تجاوزنا هفوات الماضي، ورصّدنا أوجه تقدمنا، ووطدنا مكتسباتنا في مختلف المجالات، وخطونا خطوات فعلية لتجاوز مظاهر التأخر والهشاشة والفقر، ورسخنا أسس مشروع تنموي رائد".

وفي ما يخص تطلعاته الخمسة، أكد الحزب " أنه يطمح إلى رؤية مغرب متحرر من الفقر المدقع، ضامن للكرامة لكل مواطن. كما يسعى إلى وطن يوفّر تعليماً جيداً ورعاية صحية حديثة، أكثر إنصافاً، تتقلص فيه الفوارق الاجتماعية، ويعلو فيه القانون فوق الجميع، دون استثناء أو تمييز. كما دعا إلى مغرب يؤمن بالمساواة بين النساء والرجال، ويغرس في الأجيال الصاعدة، داخل الوطن وخارجه، قيم المواطنة والانتماء. وأبرز الحزب كذلك طموحه إلى مدن تحتضن العيش المشترك، وقرى تضمن العيش الكريم وتعزز الارتباط بالطبيعة.

ولتحقيق هذا الحلم الجماعي، شدد الحزب على ضرورة ترسيخ الاختيار الديمقراطي، بما يتضمنه من فصل فعلي للسلط، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع. كما دعا إلى الاستثمار في الإنسان، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والشباب، عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وضمان تعليم وصحة عموميين بجودة عالية، وإتاحة فرص متكافئة في سوق الشغل، إضافة إلى تشجيع روح المبادرة والابتكار في مختلف القطاعات.

وأوضح الحزب أن ما يقدمه من أفكار ومبادئ يمثل قاعدة أولية لمشروعه الحداثي الديمقراطي التقدمي، معلناً عن وضع "منصة رقمية" رهن إشارة العموم للتفاعل مع هذه التطلعات. كما كشف عن تنظيم جولة وطنية خلال الأسابيع المقبلة، من أجل فتح نقاش مباشر مع المواطنين حول سؤال محوري هو التالي: "ماذا بوسعك أن تفعله؟ وبأي مغرب تحلم في 2030؟".