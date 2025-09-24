إيلاف من نيويورك: وضع رئيس تشيلي غابرييل بوريك، الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في نفس خانة المحرقة، ويقول إنه يريد أن يرى نتانياهو يُحاكم أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وليس ميتاً بصاروخ هو وعائلته.

وتابع "في عام 2025، فقد آلاف الأبرياء أرواحهم لمجرد كونهم فلسطينيين. قبل 80 عامًا، حدث الشيء نفسه. فقد الملايين أرواحهم لمجرد كونهم يهودًا.

WOW!



Chile's president Boric puts Israel's genocide in Gaza in the same category as the Holocaust and says that he wants to see Netanyahu brought to the ICJ and ICC!



“In 2025, thousands of innocent people have lost their lives simply on the grounds of being Palestinian. 80… pic.twitter.com/LkLu6UPtJO — Trita Parsi (@tparsi) September 24, 2025

لا أريد أن أرى نتانياهو يموت بصاروخ جنبًا إلى جنب مع عائلته. أريد أن أرى نتانياهو والمسؤولين عن الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني يُحاكمون أمام محكمة العدل الدولية والمحاكم الدولية الأخرى."

ولقيت كلمة رئيس تشيلي تفاعلاً كبيراً عبر منصات السوشيال ميديا عربياً ولاتينياً، فقد عبر عن رؤية الملايين حول العالم للصراع الحالي، وخاصة فيما يتعلق بادانته القوية لما يحدث لأهالي غزة على مدار الشهور الماضية.

فقد شن رئيس تشيلي، غابرييل بوريك، انتهجوماً حاداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، معبرا عن رغبته في أن يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية في غزة بدلًا من أن يُقتل في هجوم صاروخي.

وشدد الرئيس التشيلي، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء: "لا أريد أن أرى نتانياهو مدمرا بصاروخ مع عائلته، بل أريد أن أراه هو والمسؤولون عن الإبادة الجماعية للفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية:، منتقدا شن إسرائيل هجوم على قطر وإيران.

لا للكراهية.. نعم للتعدد والتنوع

وأكد بوريك على ضرورة أن يحارب المجتمع الدولي الكراهية ويعزز النظام متعدد الأطراف، مردفا: «في هذه المرحلة، لم أعد أعرف ماذا أقول عن غزة، لأن كثيرين قالوا كل شيء من هذا المنبر وغيره، لكن فوق كلماتنا، لا تزال نظرات الموتى الذين فقدوا حياتهم وهم أبرياء تتردد في أذهاننا».

وتطرق إلى المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، قائلا: «اليوم في عام 2025، الآلاف من البشر الأبرياء يفقدون حياتهم فقط لأنهم فلسطينيون، تماما كما فقد الملايين حياتهم قبل 80 عاما فقط لأنهم يهود»، واصفا الأزمة بأنها عالمية «لأنها إنسانية»، مضيفا:«آلاف البشر الأبرياء يفقدون حياتهم لمجرد أنهم فلسطينيون، بدلا من الحديث عن الأرقام أو الإدانات أو المطالب، أود التحدث اليوم عن الإنسانية».

الرئيس التشيلي يهاجم ترامب

أكد أنه عندما يستلقي الأطفال تحت الأنقاض، «هناك ألم حقيقي في بلدنا، في تشيلي»، التي تضم أكبر تجمع فلسطيني في العالم خارج الدول العربية.

وشدد بوريك على أنه لا يمكن التسامح مع العنف بأي شكل من الأشكال، قائلا: «لا تُقدموا أي تنازلات».

كما انتقد الرئيس التشيلي، نظيره الأمريكي، دونالد ترامب بسبب إنكاره التغير المناخي، قائلا: «في النهاية، يمكنني ويجب أن أحترم تنوع الآراء، ولكن في نفس الوقت الذي أحترم فيه آراء من يفكرون بشكل مختلف، أواجه وقاحة من يكذبون، خاصة عندما يكون ذلك الشخص على علم بذلك، على سبيل المثال، قيل على هذا المنبر اليوم أنه لا يوجد شيء اسمه احترار عالمي، هذه ليست وجهة نظر ليس رأيا، بل هو كذبة، ويجب علينا محاربة الأكاذيب».

