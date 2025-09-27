إيلاف من واشنطن: عينت وزارة الخارجية الأميركية مسؤولا مخصصا للتعامل مع قضية محمد إبراهيم، وهو مواطن أميركي فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما، محتجز في سجن عسكري إسرائيلي منذ أكثر من سبعة أشهر.

ومن المقرر أن يلتقي إبراهيم مع مسؤول وزارة الخارجية الجديد الأسبوع المقبل، وهو ما يمثل تصعيدا في الجهود الدبلوماسية المحيطة بسجن المراهق وهو من فلوريدا في سجن عوفر العسكري في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي كثفت فيه عائلة إبراهيم حملتها للمطالبة بإطلاق سراح ابنها. ففي الأسبوع الماضي، انضم أقاربه إلى عائلات أخرى لأميركيين قُتلوا أو احتجزتهم القوات الإسرائيلية في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المشرعين في مبنى الكابيتول.

تضمنت تلك الرحلة لقاءات مع أكثر من اثني عشر عضوًا من أعضاء الكونغرس، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي مع النائبة براميلا جايابال من ولاية واشنطن، وعائلات عائشة نور إزجي إيجي ، وسيف الله مسلط ، وتوفيق أجق ، الذين قُتلوا جميعًا في الضفة الغربية خلال العامين الماضيين.

وكان برفقتهم والدا راشيل كوري ، الناشطة الأميركية التي قُتلت بجرافة إسرائيلية في قطاع غزة عام 2003. ولم تُجر الحكومة الأميركية تحقيقات مستقلة في أي من هذه الوفيات، بل أرجأت التحقيق إلى تحقيقات إسرائيل نفسها.

اعتقال المراهق بتهمة إلقاء الحجارة

وذكرت صحيفة الغارديان لأول مرة أن إبراهيم اعتُقل في فبراير (شباط)، وهو في الخامسة عشرة من عمره، من منزل عائلته في الضفة الغربية بتهمة إلقاء الحجارة. وذكرت الغارديان سجن إبراهيم لأول مرة بعد أن نشرت تقريرًا عن ابن عمه، الذي زُعم أنه تعرض للضرب حتى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين في مزرعة العائلة في يوليو (تموز)

وقد فقد المراهق وزنًا كبيرًا خلال فترة احتجازه، وفي إحدى المرات أُصيب بالجرب. وقالت عائلته إنها لم تتمكن من التواصل معه بانتظام، وقد تواصلت صحيفة الغارديان مع مصلحة السجون الإسرائيلية ووزارة الخارجية والجيش للتعليق. تُظهر وثائق المحكمة العسكرية التي اطلعت عليها الغارديان أن السلطات الإسرائيلية تتهم إبراهيم برشق مركبات إسرائيلية بالحجارة في حادثتين منفصلتين على الأقل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تقدم المساعدة القنصلية المناسبة لجميع المواطنين المحتجزين في الخارج، لكنها لن تعلق أكثر على هذا الأمر نظرا "للخصوصية واعتبارات أخرى".

لفتت القضية انتباه مشرعي فلوريدا، ومنهم كاثي كاستور، التي دعت علنًا إلى إطلاق سراحه. كما وقعت أكثر من 100 منظمة حقوق مدنية ودينية في الولايات المتحدة رسالةً تطالب بالإفراج عنه وتدخل الحكومة الاميركية.