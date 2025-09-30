إيلاف من لندن: أُدين مساعد سابق لأحد سياسيي حزب "البديل من أجل ألمانيا" المتطرف بتهمة التجسس لصالح الصين.

عمل جيان غي في المكتب البرلماني لماكسيميليان كراه، عضو حزب "البديل من أجل ألمانيا"، الذي كان عضواً في البرلمان الأوروبي في الفترة من 2019 إلى 2025.

وقال المدعون إن غي، الذي لم يُعلن اسمه كاملاً وفقاً لقوانين الخصوصية الألمانية، كان يعمل لصالح جهاز المخابرات الصينية منذ عام 2002.

وأصدرت محكمة دريسدن الإقليمية العليا حكمها، حيث اتُهم المواطن الألماني بالعمل لصالح جهاز المخابرات الصينية وإرسال معلومات سرية حول المفاوضات والقرارات في البرلمان الأوروبي خلال فترة عمله مع كراه، من سبتمبر 2019 إلى أبريل 2023.

وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر.

بكين تنفي

وتنكر بكين لاتهامات التجسس في أوروبا. وصرحت وزارة الخارجية الصينية سابقاً بأن التقارير حول التجسس مجرد "إشاعات مُبالغ فيها بهدف تشويه سمعة الصين".

وقبل صدور الحكم، صرحت: "بخصوص هذه القضية، لا نعرف تفاصيلها".

وأضافت: "تُعارض الصين بشدة إثارة قضية "تهديد التجسس الصيني" وتدعو جميع الأطراف إلى التوقف عن نشر الشائعات والاتهامات الكيدية ضد الصين".

كراه، وهو شخصية مثيرة للجدل حتى داخل حزبه، يُتهم حالياً بالرشوة وغسيل الأموال لصالح الصين خلال فترة عضويته في البرلمان الأوروبي. وينفي كراه هذه الاتهامات ويقول إنها سياسية.

وكان حزب "البديل من أجل ألمانيا" حظر كراه من الترشح في انتخابات البرلمان الأوروبي بعد تصريحاته لصحيفة إيطالية حول وحدة "إس إس" النازية.

مع ذلك، فاز بمقعد في البرلمان الألماني في بداية هذا العام، ضمن المكاسب التي حققها حزبه في الانتخابات البرلمانية.