إيلاف من القاهرة: مفارقة سياسية لافتة حدثت اليوم الأحد تتعلق بحرب أكتوبر (حرب تشرين) في مصر وسوريا، فقد احتفلت مصر و الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة، فيما قرر الرئيس السوري للمرحلة الإنتقالية أحمد الشرع الغاء الاحتفالية وعدم إدراج السادس من أكتوبر (تشرين الأول) في روزنامة العطلات والإجازات الرسمية في سوريا.

فقد ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اليوم الأحد، بالتزامن مع ذكرى الانتصار في حرب أكتوبر 1973، وبحث الاجتماع التطورات الجارية في المنطقة، وقال إن روح نصر أكتوبر ستظل راسخة في الوجدان المصري

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، إن الاجتماع "يأتي في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة"، مضيفا أن السيسي، أشاد بما تبذله القوات المسلحة من جهود لدعم ركائز الأمن والاستقرار على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وأوضح أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات في ضوء ما تشهده الساحتان الدولية والإقليمية من متغيرات ومدى ارتباط ذلك بالأمن القومي المصري.

وأشار إلى استعراض الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من الموضوعات المرتبطة بمهام القوات المسلحة، وما تقوم به من أدوار لحماية حدود الدولة، فضلا عن دورها في التعاون مع الوزارات والمؤسسات لدعم خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة المصرية بكل المجالات.

وذكر المتحدث أن السيسي، وجه التحية في ختام الاجتماع لأرواح شهداء الوطن، مؤكدا أن روح نصر أكتوبر ستظل راسخة في وجدان الشعب المصرى جيلا بعد جيل، كما شدد على أن "ما ينعم به الوطن من ازدهار ما كان يأتي لولا تضحيات أبطال ملحمة العبور الذين سطروا بتضحياتهم أسمى آيات إنكار الذات من أجل عزة الوطن وكرامته". وتحتفل مصر في أكتوبر من كل عام بذكرى الانتصار في حرب 6 أكتوبر 1973 أمام إسرائيل والتي مكنتها من استعادة شبه جزيرة سيناء.

الشرع يلغي اجازة انتصارات حرب تشرين

من جانب آخر أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مرسوما حول العطل الرسمية في البلاد، وقد أضاف عيد التحرير وعيد الثورة السورية وألغى العطل بمناسبة حرب تشرين وعيد الشهداء وعيد المعلم.

وجاء في المرسوم الجمهوري أن "الثامن عشر من آذار (مارس)، والثامن من كانون الأول (ديسمبر)، ذكرى انطلاق الثورة ويوم التحرير عيدان وطنيان بعطلة رسمية".

وكان الرئيس السوري قال خلال زيارته إلى المكتبة الوطنية بدمشق لمتابعة سير عملية انتخاب أعضاء مجلس الشعب إنه خلال بضعة أشهر قليلة تمكنت سوريا من إنجاز عمل جبار والدخول في عملية انتخابية جديدة.

وأكد أن السوريين يفخرون بالانتقال من مرحلة الحرب والفوضى خلال بضعة أشهر إلى الانتخابات والتشاركية، لافتا إلى أن هناك الكثير من القوانين المعلقة بحاجة إلى تصويت للمضي قدما في عملية البناء. وفقاً لشبكة RT الروسية نقلاً عن وسائل إعلام محلية سورية.

وشدد الشرع على أن على جميع السوريين أن يساهموا ببناء بلدهم من جديد، وقال "نحن بحاجة إلى إنجازات جديدة خلال الأيام القادمة من أجل إعادة بناء سوريا".