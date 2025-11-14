إيلاف من لندن: أثار وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب صورة نشرها من زيارته إلى العاصمة البريطانية، لندن.

الصورة المتداولة نشرها الشيباني على صفحته بمنصة إكس، قائلا بتعليق: "بعد سنوات من العزلة التي فرضها نظام الأسد الكيماوي، نعيد اليوم افتتاح السفارة السورية في لندن. سوريا تعود إلى العالم بهويتها الحرة".

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية صورا ولقطات للشيباني وهو يرفع العلم السوري فوق السفارة السورية في لندن.

ونقلت الوكالة السورية على لسان الشيباني قولة إن "الحكومة السورية تعمل على توفير مناخ سياسي صحي يتيح مشاركة جميع السوريين في تقرير مستقبل بلادهم"، مشدداً على أن "سوريا لم تعد دولة هامشية، بل مهمة لكل دول العالم"، وذلك في كلمة خلال مشاركته في فعالية حوارية نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس.

وأضاف الشيباني أن "سوريا منهكة وتمر بمرحلة انتقالية، وهي بحاجة لوقت للتعبير عن نفسها، ونطمح أن تصبح دولة يؤمن بها أبناؤها وألا تكون بعيدة عنهم"، لافتاً إلى أن هناك إنجازات بارزة تحققت خلال الأشهر الماضية، بدءاً من عقد الحوار الوطني وتشكيل الحكومة وإعلان الدستور المؤقت، وصولاً إلى الانتخابات البرلمانية، وفقا لما نقلته الوكالة.