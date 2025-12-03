إيلاف من واشنطن: حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء من أن أي دولة يعتقد أنها تصنع المخدرات الموجهة بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة ستكون عرضة لهجوم عسكري.

وجاءت تعليقات ترامب خلال جلسة أسئلة وأجوبة في البيت الأبيض، حيث قال أيضًا إن الضربات العسكرية على أهداف برية داخل فنزويلا ، التي اتهمها بالإرهاب المرتبط بالمخدرات ، "ستبدأ قريبًا جدًا".

وجاء تبادل الحديث مع الصحفيين بعد اجتماع مطول للحكومة حيث قرر ترامب وبيت هيغسيث ، وزير الدفاع، تحميل أميرال البحرية المسؤولية عن قتل اثنين من الناجين من هجوم على قارب مزعوم لتهريب المخدرات في سبتمبر (أيلول) خارج نطاق القضاء.

وعندما سُئل عما إذا كانت فنزويلا فقط هي المستهدفة من جانب البنتاغون، قال ترامب إنه يرى أي دولة تنتج المخدرات للتهريب بمثابة هدف مشروع، وهو ما يكرر التهديدات السابقة الموجهة إلى المكسيك .

إذا دخلوا عبر دولة معينة، أو أي دولة أخرى، أو إذا اعتقدنا أنهم يبنون مصانع، سواءً كانت فنتانيل أو كوكايين... فإن أي شخص يقوم بذلك ويبيعه في بلدنا معرض للهجوم. ليس فنزويلا فقط،" قال ترامب، مضيفًا أنه "سمع" أن كولومبيا "تصنع الكوكايين، ولديهم مصانع كوكايين".

احتياح فنزويلا قريباً

وقال ترامب بعد ذلك إن العمل العسكري داخل فنزويلا أصبح وشيكًا، مما أدى إلى تفاقم الصراع الذي بدأ بهجمات مستهدفة على سفن حددتها إدارته بأنها متورطة في تهريب المخدرات، على الرغم من عدم تقديم دليل للجمهور، وهو الآن على وشك أن يصبح صراعًا إقليميًا أوسع .

وأضاف "سنبدأ في تنفيذ تلك الضربات على الأرض أيضًا".

كما تعلمون، الأرض أسهل بكثير. ونعرف مساراتهم. نعرف كل شيء عنهم. نعرف أين يعيشون. نعرف أين يعيش الأشرار، وسنبدأ ذلك قريبًا أيضًا.

"عندما نبدأ بذلك، فإننا سنعمل على خفض هذه الأرقام إلى مستويات منخفضة للغاية."

خلال الإجتماع قدم هيغسيث رواية متضاربة حول تصرفاته في أعقاب الضربة المزدوجة التي وقعت في الثاني من سبتمبر (أيلول) على قارب المخدرات المزعوم الذي تحقق فيه لجان القوات المسلحة في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ باعتباره غير قانوني على الأرجح.

وقال هيغسيث في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء إنه "شاهد تلك الضربة الأولى" لكنه في النهاية "لم يبق هناك لمدة ساعة أو ساعتين" بعد ذلك، حيث تم إطلاق النار على اثنين من الناجين الذين كانوا متشبثين بالقارب للمرة الثانية وقتلوا.

ويتناقض هذا مع تعليقاته لشبكة فوكس نيوز في اليوم التالي للهجوم، والتي قال فيها إنه شاهد العملية في الوقت الحقيقي، ولم يزعم أنه شهد جزءًا منها فقط.

ومن المقرر أن يقدم الأدميرال فرانك إم "ميتش" برادلي، الذي أمر بالضربة الثانية، إحاطة لأعضاء اللجان البرلمانية يوم الخميس.