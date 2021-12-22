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الزائر لمعرض إكسبو 2020 دبي سيكون في غاية الانبهار عندما يزور جناح التنقل «ألف» هذا الجناح الذي يمنح الزائر تجربة افتراضية آسرة، عبْر رحلة استثنائية في تاريخ التقدم البشري، تربط الماضي بالمستقبل، من خلال التعرف على أحدث تقنيات التنقل، وطرق تفاعل البشر في نقل البضائع والأفكار والبيانات، التي أصبحت اليومَ أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، وتشرح الرحلة خبايا الكَون، وما يخفيه المستقبل في مجال النقل.

وفي هذا الجناح يتمّ اصطحابُ الزائرين في رحلة عبر الزمان والمكان، ليستكشفوا طرقَ التنقل ووسائله ومراحل تطور المواصلات لدى البشرية، منذ العصور القديمة حتى الوصول إلى المريخ بكل تفاصيلها، ومن أبرز ذلك رحلة مسبار الأمل، الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2020م، ووصل إلى مداره حول كوكب المريخ في فبراير 2021م.

يظهر هذا الجناح مدى التقدم الذي أحرزه الإنسان في المجالات المادية والرقمية، ويعرض معالمَ تاريخية تخص التنقل في التاريخ البشري، وذلك على جدار متعرج بطول 63 متراً، وفي الجناح يمكن للزائر أن يمارس الصعود إنْ رغب في أكبر مصعد للركاب في العالم، هذا المصعد الذي ينقل أكثر من 160 شخصاً في وقت واحد.

تبدأ الرحلة داخل المعرض في الجناح المخصص للتنقل عبر المكان والزمان، الذي يختصر أربعة آلاف وخمسمئة عام، في منطقة ساروق الحديد الأثرية، وصولاً إلى يومنا هذا، مما يوفر للزوار فرصة للتعرف على التقدم الهائل الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الماضية، في المجالات المتعلقة بالتنقل، مع مراعاة التسلسل في العرض والوصف، مما يوفر مادة علمية وتاريخية شيقة لكل من لديه الرغبة في معرفة المزيد عن تاريخ وسائل التنقل وتطورها.