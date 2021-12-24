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رغم قصر مساحة أدوارها وقلة أعمالها الفنية التي لم تتجاوز 51 فيلما خلال 28 عاما، فإنها تركت بصمة واضحة في عالم السينما المصرية، ورسخت شكلها في أذهان الجمهور من خلال أدوارها المتجسدة في الحماة البسيطة أو الزوجة المتسلطة، والتي أدتها في أغلب الأحيان بطريقة كوميدية عفوية، خصوصا وأن شكلها الفيزيائي ساعدها على تقمص هذا النمط من الأدوار، إلى درجة تشبيه الكثيرين لها بسيدة الحموات ومخربة بيوت الزوجية العامرة «ماري منيب».

ويكفي أن نذكر فيلم إبن حميدو/‏ 1957 من إخراج عباس كامل وتمثيل أحمد رمزي وإسماعيل يس وتوفيق الدقن حتى يقفز إلى الرأس صورة تلك السيدة «التخينة» التي أدت دور «تفيدة» زوجة الريس حنفي (عبدالفتاح القصري) وأم إبنتيهما عزيزة (هند رستم) وحميدة (زينات صدقي)، والتي أنزلت كلمة حنفي الأرض بمجرد نظرة تحدي وعبارة «ح تزل يعني ح تنزل».

اسمها سعاد أحمد. وهي من مواليد 28 مارس 1907، ومن وفيات 2 أغسطس 1962. بدأت مسيرتها الفنية كمنولوجست بشارع عماد الدين حيث إكتشفها المخرج توغو مزراحي وقدمها أول الأمر في فيلم العز بهدلة/‏1937 مع الممثل اليهودي شالوم، ثم في فيلم ألف ليلة وليلة/‏1941 مع علي الكسار. ومذاك وحتى مطلع الستينات شاركت في العديد من كلاسيكيات السينما المصرية، غير أن دورها في فيلم إبن حميدو آنف الذكر ظل هو الأكثر حضورا في الذاكرة والأكثر متعة لدى المشاهد. أما السبب فهو قيامها مع الفنان القصري بتكوين ثنائي كوميدي رائع معتمد على الموقف والمفارقة وبعيد عن التصنع والإبتذال، خصوصا في مشهد تدشين السفينة «نورماندي 2»، طبقا لما كتبه الناقد الفني المصري وجيه ندى.

من أدوارها الأخرى التي لا تـُنسى: دور «أم ترمس» والدة عباس إبن نواس (إسماعيل يس) في فيلم إسماعيل يس في الجيش/‏1955 لفطين عبدالوهاب، ودور الزوجة المتسلطة طويلة اللسان للمعلم رضوان (عبدالوارث عسر) في فيلم شمشون ولبلب/‏1952 لسيف الدين شوكت، ودور «طماطم هانم» نينة الفنانة نبيلة (رجاء عبده) في فيلم حبايبي كتير/‏1950 لكمال عطية والتي تحاول فيه إرغام نبيلة على الزواج من رب عملها غندور بيه (عبدالمنعم إسماعيل).

لهاا العديد من الأفلام التي مثلت فيها دور الأم والزوجة منها: غرام وانتقام/‏44 ليوسف وهبي في دور أم الموسيقار جمال حمدي (يوسف وهبي)؛ عايزة أتجوز/‏52 لأحمد بدرخان في دور زوجة عم فرحانة (محمد التابعي) ووالدة سعيد أبوبكر وعبدالغني النجدي؛ أختي ستيتة/‏50 لحسين فوزي في دور أم ستيتة (عفاف شاكر)؛ زينب/‏52 لمحمد كريم في دور أم حسن (فريد شوقي)؛ الأفوكاتو مديحة/‏50 ليوسف وهبي في دور أم الشاب المدلل سمير(سعيد خليل)؛ ولدي/‏49 لعبدالله بركات في دور أم الراقصة سهير (جيهان)؛ أحبك يا حسن/‏58 لحسين فوزي في دور العالمة حب الرمان أم «أحلاهم» (حورية حسن)؛ هدى/‏49 لحلمي رفله في دور سوابق المخدرات والدة نعيمة (زينات صدقي)؛ القلب له أحكام/‏56 لحمد خورشيد في دور زوجة الحانوتي (عبدالفتاح القصري الذي يحاول الزواج من بطلة الفيلم المحامية الشابة كريمة (فاتن حمامة)؛ اللص الشريف/‏53 لحماده عبدالوهاب في دور أم خليل زوجة المعلم أبوفتحية(عبدالحميد زكي).

ولها مجموعة من الأفلام ظهرت فيها كناظرة فهي مثلا ناظرة المدرسة الداخلية التي تدرس فيها سميرة محسن (شادية) في فيلم الدنيا حلوة/‏51 ليوسف معلوف، وهي ناظرة الملجأ المتزمتة التي تعمل به سنية (عقيلة راتب) في فيلم دايما في قلبي/‏46 لصلاح أبوسيف، وهي ناظرة المعهد الفني في فيلم سيبوني اغني/‏50 لحسين فوزي، وهي الناظرة أيضا في فيلم على مسرح الحياة/‏42 لحسين حلمي، وفيلم الحسد/‏55 لحسن الإمام.

إلى ما سبق جسدت دور الجارة الشريرة في فيلم الإيمان/‏52 لأحمد بدرخان، ودور خاطفة الطفلة نادية الشناوي في فيلم أسرار الناس/‏51 لحسن الإمام، ودور مديرة المصحة النفسية في فيلم سفير جهنم/‏45 ليوسف وهبي، ودور الداية أم علي في فيلم في سبيل الحب/‏55 لعيسى كرامة، ودور صاحبة العقار في فيلم الجريمة والعقاب/‏57 لإبراهيم عمارة، ودور ثريا هانم أخت حمدي(يوسف وهبي) في فيلم ناهد/‏52 لمحمد كريم، ودور رئيسة مشغل «آخر موضة» في فيلم إلحقوني بالمأذون/‏54 لحلمي حليم، ودور المعلمة شطة التي تستولي على منزل والد بيومي زقلط (فريد شوقي) في فيلم فتوات الحسينية/‏54 لنيازي مصطفى، ودور مذيعة الحفل في فيلم تعال سلم/‏51 لحلمي رفله، ودور صاحبة الأتيليه في فيلم المحتال/‏54 لحلمي رفله.

