قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



NFT‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬الأصول‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬أشياء‭ ‬حقيقية‭ ‬مثل‭ ‬الفن‭ ‬والموسيقى‭ ‬والعناصر‭ ‬داخل‭ ‬اللعبة‭ ‬ومقاطع‭ ‬الفيديو،‭ ‬يتم‭ ‬شراؤها‭ ‬وبيعها‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬غالبًا‭ ‬باستخدام‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬ويتم‭ ‬ترميزها‭ ‬عمومًا‭ ‬بنفس‭ ‬البرنامج‭ ‬الأساسي‭ ‬مثل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭.‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬تكتسب‭ ‬NFT‭ ‬سمعة‭ ‬سيئة‭ ‬الآن‭ ‬لأنها‭ ‬أصبحت‭ ‬وسيلة‭ ‬شائعة‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬لشراء‭ ‬وبيع‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬الرقمية‭. ‬تم‭ ‬إنفاق‭ ‬174‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬NFTs‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬2017‭.‬

كيف‭ ‬يختلف‭ ‬NFT‭ ‬عن‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة؟

NFT‭ ‬تعني‭ ‬الرمز‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للاستبدال‭. ‬يتم‭ ‬إنشاؤه‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬باستخدام‭ ‬نفس‭ ‬نوع‭ ‬البرمجة‭ ‬مثل‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬مثل‭ ‬Bitcoin‭ ‬أو‭ ‬Ethereum،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬المكان‭ ‬حيث‭ ‬ينتهي‭ ‬التشابه‭.‬

تعتبر‭ ‬النقود‭ ‬المادية‭ ‬والعملات‭ ‬المشفرة‭ ‬‮«‬قابلة‭ ‬للاستبدال‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬تداولها‭ ‬أو‭ ‬تبادلها‭ ‬مع‭ ‬بعضها‭ ‬البعض‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬متساوية‭ ‬في‭ ‬القيمة؛‭ ‬فالدولار‭ ‬يساوي‭ ‬دائمًا‭ ‬دولارًا‭ ‬آخر؛‭ ‬تساوي‭ ‬عملة‭ ‬البيتكوين‭ ‬الواحدة‭ ‬دائمًا‭ ‬بيتكوينا‭ ‬آخر‭. ‬تجعل‭ ‬قابلية‭ ‬استبدال‭ ‬التشفير‭ ‬من‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬وسيلة‭ ‬موثوقة‭ ‬لإجراء‭ ‬المعاملات‭ ‬على‭ ‬بلوكشين‭.‬

كيف‭ ‬يعمل‭ ‬NFT؟

توجد‭ ‬NFTs‭ ‬على‭ ‬بلوكشين،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬دفتر‭ ‬عام‭ ‬موزع‭ ‬يسجل‭ ‬المعاملات‭. ‬ربما‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬دراية‭ ‬بـبلوكشين‭ ‬باعتباره‭ ‬العملية‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬ممكنة‭.‬

على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد،‭ ‬يتم‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بـNFTs‭ ‬عادةً‭ ‬على‭ ‬Ethereum‭ ‬بلوكشين،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬بلوكشين‭ ‬الأخرى‭ ‬تدعمها‭ ‬أيضًا‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬استخدامات‭ ‬NFTs؟

تتيح‭ ‬تقنية‭ ‬Blockchain‭ ‬وNFT‭ ‬للفنانين‭ ‬ومنشئي‭ ‬المحتوى‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لاستثمار‭ ‬بضاعتهم‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬الفنانون‭ ‬مضطرين‭ ‬إلى‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬المعارض‭ ‬أو‭ ‬دور‭ ‬المزادات‭ ‬لبيع‭ ‬أعمالهم‭ ‬الفنية،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬للفنان‭ ‬بيعها‭ ‬مباشرةً‭ ‬إلى‭ ‬المستهلك‭ ‬باعتباره‭ ‬NFT،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬له‭ ‬أيضًا‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الأرباح‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يمكن‭ ‬للفنانين‭ ‬البرمجة‭ ‬في‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬حتى‭ ‬يحصلوا‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬مئوية‭ ‬من‭ ‬المبيعات‭ ‬كلما‭ ‬بيعت‭ ‬أعمالهم‭ ‬الفنية‭ ‬لمالك‭ ‬جديد‭. ‬هذه‭ ‬ميزة‭ ‬جذابة‭ ‬لأن‭ ‬الفنانين‭ ‬عمومًا‭ ‬لا‭ ‬يتلقون‭ ‬عائدات‭ ‬مستقبلية‭ ‬بعد‭ ‬بيع‭ ‬أعمالهم‭ ‬الفنية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭.‬

كيفية‭ ‬شراء‭ ‬NFTs

إذا‭ ‬كنت‭ ‬حريصًا‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬مجموعة‭ ‬NFT‭ ‬الخاصة‭ ‬بك‭ ‬فستحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬العناصر‭ ‬الأساسية‭:‬

أولاً،‭ ‬ستحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬محفظة‭ ‬رقمية‭ ‬تسمح‭ ‬لك‭ ‬بتخزين‭ ‬NFTs‭ ‬والعملات‭ ‬المشفرة‭. ‬ستحتاج‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬إلى‭ ‬شراء‭ ‬بعض‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬مثل‭ ‬إيثر،‭ ‬اعتمادًا‭ ‬على‭ ‬العملات‭ ‬التي‭ ‬يقبلها‭ ‬مزود‭ ‬NFT‭. ‬يمكنك‭ ‬شراء‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقة‭ ‬ائتمان‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬مثل‭ ‬Coinbase‭ ‬وKraken‭ ‬وeToro‭ ‬وحتى‭ ‬PayPal‭ ‬وRobinhood‭ ‬الآن‭. ‬ستتمكن‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬نقله‭ ‬من‭ ‬البورصة‭ ‬إلى‭ ‬محفظتك‭ ‬التي‭ ‬تختارها‭.‬

لدى‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الآن‭ ‬تطبيق‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬الفن‭. ‬مع‭ ‬اقتحام‭ ‬الرموز‭ ‬غير‭ ‬القابلة‭ ‬للاستبدال‭ (‬NFTs‭) ‬لعالم‭ ‬الفن‭ ‬والموسيقى،‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المفاجئ‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬القفزة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التالية‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭. ‬يقال‭ ‬إن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬سيُستخدم‭ ‬الآن‭ ‬لإنشاء‭ ‬صور‭ ‬تشبه‭ ‬الفن‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬NFTs،‭ ‬وهو‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الدفاتر‭ ‬الرقمية‭ ‬غير‭ ‬القابلة‭ ‬للاستبدال‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬للمبدعين‭ ‬ببيع‭ ‬أعمالهم‭ ‬الفنية‭ ‬بالصيغة‭ ‬الرقمية‭.‬

اكتسب‭ ‬سوق‭ ‬NFT‭ ‬شعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬تجاوزت‭ ‬القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬41‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬ساعدت‭ ‬NFT‭ ‬المبدعين‭ ‬على‭ ‬التحرر‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬التمويل‭ ‬التقليدية‭. ‬مع‭ ‬اعتماد‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬تسمح‭ ‬NFTs‭ ‬للفنانين‭ ‬بإنشاء‭ ‬أعمالهم‭ ‬بمجرد‭ ‬إدخال‭ ‬كلمات‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬النظام‭.‬

يولد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬عناصر‭ ‬NFT‭ ‬الشبيهة‭ ‬بالفن‭ ‬باستخدام‭ ‬شبكات‭ ‬الخصومة‭ ‬التوليدية‭ ‬أو‭ ‬GANs‭. ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬الذكية‭ ‬مبرمجة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬ولكن‭ ‬الأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تتطلب‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬امتلاك‭ ‬أي‭ ‬مهارات‭ ‬في‭ ‬البرمجة‭.‬

يعد‭ ‬مفهوم‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬إبداع‭ ‬الفن‭ ‬جديدًا‭ ‬نسبيًا،‭ ‬ولكنه‭ ‬أظهر‭ ‬إمكانات‭ ‬هائلة‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬إلى‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2018‭. ‬فن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬هو‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المعارض‭ ‬الفنية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬أطلقت‭ ‬الشركة‭ ‬مؤخرًا‭ ‬برنامج‭ ‬Eponym،‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬يحول‭ ‬النص‭ ‬إلى‭ ‬صور‭ ‬تشبه‭ ‬الفن‭ ‬ويساعد‭ ‬الفنان‭ ‬على‭ ‬بيع‭ ‬قطعه‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬NFT‭ ‬OpenSea‭. ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬القطع‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنتاجها‭ ‬باستخدام‭ ‬Eponym‭ ‬على‭ ‬Ethereum‭ ‬blockchain‭. ‬يختلف‭ ‬Eponym‭ ‬عن‭ ‬الفن‭ ‬التقليدي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لأنه‭ ‬يسمح‭ ‬بلمسة‭ ‬إنسانية‭ ‬ولا‭ ‬يعتمد‭ ‬بالكامل‭ ‬على‭ ‬خوارزميات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

يجمع‭ ‬برنامج‭ ‬آخر‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يسمى‭ ‬MetaScapes‭ ‬بين‭ ‬الصور‭ ‬لإنشاء‭ ‬صورة‭ ‬جديدة‭. ‬إنه‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬نموذجين‭ ‬للتعلم،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يستمر‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬التحسن‭ ‬بمرور‭ ‬الوقت‭. ‬يتكون‭ ‬MetaScape‭ ‬من‭ ‬موّلد‭ ‬يوفر‭ ‬مخرجًا‭ ‬ومميزًا‭ ‬يراجع‭ ‬طريقة‭ ‬عمل‭ ‬المولّد‭ ‬ويوجهه‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تحسين‭ ‬الإخراج‭. ‬سيحتاج‭ ‬مستخدمو‭ ‬MetaScape‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تصنيفها‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بصور‭ ‬الإدخال‭. ‬ثم‭ ‬يقوم‭ ‬برنامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بتحليل‭ ‬الصور‭ ‬وعلاماتها‭ ‬لإنتاج‭ ‬صور‭ ‬جديدة‭ ‬تكون‭ ‬تتويجا‭ ‬للصور‭ ‬المقدمة‭.‬