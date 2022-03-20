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NFT هو أحد الأصول الرقمية التي تمثل أشياء حقيقية مثل الفن والموسيقى والعناصر داخل اللعبة ومقاطع الفيديو، يتم شراؤها وبيعها عبر الإنترنت، غالبًا باستخدام العملات المشفرة، ويتم ترميزها عمومًا بنفس البرنامج الأساسي مثل العديد من العملات المشفرة.
على الرغم من أنها كانت موجودة منذ عام 2014، تكتسب NFT سمعة سيئة الآن لأنها أصبحت وسيلة شائعة بشكل متزايد لشراء وبيع الأعمال الفنية الرقمية. تم إنفاق 174 مليون دولار على NFTs منذ نوفمبر 2017.
كيف يختلف NFT عن العملات المشفرة؟
NFT تعني الرمز غير قابل للاستبدال. يتم إنشاؤه بشكل عام باستخدام نفس نوع البرمجة مثل العملات المشفرة، مثل Bitcoin أو Ethereum، ولكن هذا هو المكان حيث ينتهي التشابه.
تعتبر النقود المادية والعملات المشفرة «قابلة للاستبدال»، ما يعني أنه يمكن تداولها أو تبادلها مع بعضها البعض. كما أنها متساوية في القيمة؛ فالدولار يساوي دائمًا دولارًا آخر؛ تساوي عملة البيتكوين الواحدة دائمًا بيتكوينا آخر. تجعل قابلية استبدال التشفير من العملات المشفرة وسيلة موثوقة لإجراء المعاملات على بلوكشين.
كيف يعمل NFT؟
توجد NFTs على بلوكشين، وهي عبارة عن دفتر عام موزع يسجل المعاملات. ربما تكون أكثر دراية بـبلوكشين باعتباره العملية الأساسية التي تجعل العملات المشفرة ممكنة.
على وجه التحديد، يتم الاحتفاظ بـNFTs عادةً على Ethereum بلوكشين، على الرغم من أن بلوكشين الأخرى تدعمها أيضًا.
ما هي استخدامات NFTs؟
تتيح تقنية Blockchain وNFT للفنانين ومنشئي المحتوى فرصة فريدة لاستثمار بضاعتهم. على سبيل المثال، لم يعد الفنانون مضطرين إلى الاعتماد على المعارض أو دور المزادات لبيع أعمالهم الفنية، بدلاً من ذلك يمكن للفنان بيعها مباشرةً إلى المستهلك باعتباره NFT، ما يتيح له أيضًا الاحتفاظ بمزيد من الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للفنانين البرمجة في حقوق الملكية حتى يحصلوا على نسبة مئوية من المبيعات كلما بيعت أعمالهم الفنية لمالك جديد. هذه ميزة جذابة لأن الفنانين عمومًا لا يتلقون عائدات مستقبلية بعد بيع أعمالهم الفنية لأول مرة.
كيفية شراء NFTs
إذا كنت حريصًا على بدء مجموعة NFT الخاصة بك فستحتاج إلى الحصول على بعض العناصر الأساسية:
أولاً، ستحتاج إلى الحصول على محفظة رقمية تسمح لك بتخزين NFTs والعملات المشفرة. ستحتاج على الأرجح إلى شراء بعض العملات المشفرة، مثل إيثر، اعتمادًا على العملات التي يقبلها مزود NFT. يمكنك شراء العملات المشفرة باستخدام بطاقة ائتمان على منصات مثل Coinbase وKraken وeToro وحتى PayPal وRobinhood الآن. ستتمكن بعد ذلك من نقله من البورصة إلى محفظتك التي تختارها.
لدى الذكاء الاصطناعي الآن تطبيق جديد في إنشاء الفن. مع اقتحام الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) لعالم الفن والموسيقى، ليس من المفاجئ أن يصبح الذكاء الاصطناعي القفزة الكبيرة التالية في الفضاء. يقال إن الذكاء الاصطناعي سيُستخدم الآن لإنشاء صور تشبه الفن في شكل NFTs، وهو نوع من الدفاتر الرقمية غير القابلة للاستبدال التي تسمح للمبدعين ببيع أعمالهم الفنية بالصيغة الرقمية.
اكتسب سوق NFT شعبية كبيرة العام الماضي، حيث تجاوزت القيمة السوقية 41 مليار دولار في عام 2021. ساعدت NFT المبدعين على التحرر من حلول التمويل التقليدية. مع اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي، تسمح NFTs للفنانين بإنشاء أعمالهم بمجرد إدخال كلمات رئيسية في النظام.
يولد الذكاء الاصطناعي عناصر NFT الشبيهة بالفن باستخدام شبكات الخصومة التوليدية أو GANs. هذه البرامج الذكية مبرمجة بشكل كبير، ولكن الأهم من ذلك أنها لا تتطلب من المستخدمين امتلاك أي مهارات في البرمجة.
يعد مفهوم استخدام الذكاء الاصطناعي في إبداع الفن جديدًا نسبيًا، ولكنه أظهر إمكانات هائلة مع دخول العديد من الشركات الناشئة إلى الأعمال التجارية منذ عام 2018. فن الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال هو واحد من أكبر المعارض الفنية للذكاء الاصطناعي. أطلقت الشركة مؤخرًا برنامج Eponym، وهو برنامج ذكاء اصطناعي يحول النص إلى صور تشبه الفن ويساعد الفنان على بيع قطعه مباشرة في سوق NFT OpenSea. تم إطلاق القطع الفنية التي تم إنتاجها باستخدام Eponym على Ethereum blockchain. يختلف Eponym عن الفن التقليدي القائم على الذكاء الاصطناعي لأنه يسمح بلمسة إنسانية ولا يعتمد بالكامل على خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
يجمع برنامج آخر قائم على الذكاء الاصطناعي يسمى MetaScapes بين الصور لإنشاء صورة جديدة. إنه يعمل على نموذجين للتعلم، ومن ثم يستمر الإنتاج في التحسن بمرور الوقت. يتكون MetaScape من موّلد يوفر مخرجًا ومميزًا يراجع طريقة عمل المولّد ويوجهه حول كيفية تحسين الإخراج. سيحتاج مستخدمو MetaScape إلى إدخال الصور التي تم تصنيفها فيما يتعلق بصور الإدخال. ثم يقوم برنامج الذكاء الاصطناعي بتحليل الصور وعلاماتها لإنتاج صور جديدة تكون تتويجا للصور المقدمة.
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