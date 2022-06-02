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ترافقت السياسة والدعاية منذ ولادتهما. وتنوعت وسائل كل منهما مع تطور العصور. من زمن الخطابة أيام روما إلى زمن التواصل الراهن. وكانت الإذاعة الأوسع شمولاً، ثم تجاوزها التلفزيون. وكان الأكثر براعة في فنون الدعاية السياسية الدوتشي موسوليني الذي استخدم في الوصول إلى السلطة أوائل العشرينات، البطاقة البريدية التي كانت يومها تخلب ألباب الناس. ويعتقد أنه خلال عشرين عاماً من الحكم الفاشي في إيطاليا، تم إصدار 2500 بطاقة تمثّل الدوتشي في مراحل مختلفة، وخفف الحزب عمداً من التركيز على صورة موسوليني بحيث لا يتأثر إذا ما حدث شيء للقائد. وكان هواة تلك البطاقات إجمالاً من الطبقة الوسطى والعامة.

وتباع البطاقات في متاجر التبغ وأكشاك الصحف. بعض الناس كان يحفظها في ألبومات مميّزة، والبعض الآخر يعلقها على الجدران، أو يدسّها تحت ألواح الطاولات الزجاجية، أو يضعها ببساطة على أي طاولة. والبعض الآخر كان يرسلها إلى الأصدقاء أو الأقرباء. وكان تنوّع موضوعات البطاقات مذهلاً: يذكر الصحافي الفرنسي هنري بيرو الذي أرَّخ إقامته في روما في العام 1929 رؤيته بطاقات بريديّة تظهر «رئيس الحكم مرتدياً كل الأزياء الممكنة، ومتخذاً وضعياتٍ مختلفة، مرتديّاً بذلة رسميّة، وزي الحزب، وثياب قبطان يخت، وقبطان طائرة، وفارس، ومعتمراً قبّعة (فالوكا) الإيطالية التقليديّة، ومنتعلاً حذاءً عالياً، وممسكاً بمقود سيارة سباق، وقافزاً فوق الحواجز، ومتحدثاً إلى الجماهير، وهو يحصد القمح، ويعيد تشجير منطقة كالأبرياء، وهو يؤدّي التحية الرومانية، ويوزّع الإعاشات على الجنود، وهو يروّض الحيوانات المفترسة، وهو يشارك في الزحف على روما، وهو يعزف على الكمان».

أصبح موسوليني نموذج «الرجل الجديد» الذي أراد خلقه النظام، وهو الرجل البارع في كل دورٍ وكل نشاط. كان يمكن لهذا الرجل أن يكون أي شخص، وكان يمكن لأي شخص أن يصبح هذا الرجل.

التنوع الظاهر في البطاقات لا يعني أنه لم يكن هناك أي تطوّر: على العكس. البطاقات البريدية الأولى تُقسم إلى نوعين. بعضها يعتمد الصور الكلاسيكية المحاطة أحياناً بإطارٍ تزيينيّ، في حين كان البعض الآخر يضع رأس موسوليني في السماء، وكأنه ظهورٌ لنجم سماوي أو قدّيس معيّن، يشرف على الأمور الموجودة دونه. وفي أواسط العشرينات وأوائل الثلاثينات، استبدلت بهذه البطاقات تلك التي وصفها بيرو، والتي تطغى عليها الحركة. إن موسوليني الذي يدفعه إيمانه بالفاشيّة والذي يجسّد الرجولة الفاشيّة، يستطيع أن يفعل أي شيء وكل شيء. وبعد ذلك، بدأت بعض البطاقات تستعير التأثيرات الجماليّة ذات الطابع المستقبليّ، غالباً ما كانت تربط موسوليني بالتكنولوجيّات الجديدة لا سيّما الطائرات والسيّارات، في حين أدخلت بطاقات أخرى ببراعة بعضاً من فن الملصقات المتحدّر من المدرسة البنائية الروسية إلى تصاميمها. وفي أواخر الثلاثينات، باتت البطاقات البريديّة تظهر موسوليني بعفويّته أكثر فأكثر، وهو يبتسم أو حتى يضحك، واقفاً في معظم الأحيان بين «أشخاص عاديين» (غالباً ما كانوا من العملاء السريين). وفي إحدى الصور اللافتة للغاية، نراه مرتدياً ثياب رجل نموذجي نبيلٍ من الطبقة الوسطى، في بذلة وربطة عنق أنيقتين ولكن عاديّتين، وعلى رأسه قبّعة.