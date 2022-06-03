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النمامة.. الخطابة الثرثارة.. الجارة الحشرية في الحارة الشعبية.. الزوجة سليطة اللسان.. السيدة التي يصل صوت زغاريدها عنان السماء.. الداية الحنونة.. القابلة المتمكنة من عملها.. الفتاة العانس الباحثة عن زوج بأي ثمن.. الخادمة المتطفلة...

هذه مجرد عينة من الأدوار التي أدتها هذه الفنانة التي أضفت بهاء خاصًا على جملة عريضة من الأفلام المصرية منذ أن دخلت مجال التمثيل للمرة الأولى ككومبارس في فيلم مصنع الزوجات/‏‏41 ثم في فيلم كازينو اللطافة/‏‏45، إذ نجحت في لفت الأنظار إليها بشدة فتوالت عليها الأفلام بعد ذلك.

في الواقع هي أخت الفنانة القديرة آمال زايد، وخالة النجمة معالي زايد، وكانت متزوجة من الفنان الكبير محمد الديب. لكنها في السينما هي أم الصحفي عصفور قمر الدين (عبدالمنعم إبراهيم) في «سر طاقية الإخفاء» /‏‏ 59 والتي تشكو من أسرتها المجنونة ثم تصاب هي بالجنون في نهاية الفيلم، وهي الست أم علي التي يرهن الأستاذ سيكا (عبدالسلام النابلسي) عندها ألحانه في فيلم «يحيا الرجالة» /‏‏54، والزوجة الصعيدية لعبدالغني النجدي في فيلم «لوكاندة المفاجآت» /‏‏59 التي تردد كلمة أذوقه أذوقه كلما رأت زوجها يأكل شيئا فيجيبها الأخير بـ «لع» «لع»، والخاطبة حسنية في فيلم «سمارة» /‏‏56 والخاطبة أم زكية في فيلم «عرايس في المزاد» /‏‏55 والخاطبة أم السعد في «الآنسة حنفي» /‏‏54، والجارة النمامة في «انا حرة» /‏‏59، وزوجة الباش طباخ حسن أتلة عم سميرة أحمد في «إسماعيل يس في الجيش» /‏‏55، وزوجة الشاويش عطية (رياض القصبجي) في «إسماعيل يس في الطيران» /‏‏59، وهي فاطمة صديقة بهيجة (ماري منيب) التي تحاول إقناع نجاتي (يوسف وهبي) بالزواج منها فتفشل في فيلم «الناس اللي تحت» /‏‏60، والست الحشرية النمامة «زاهية«جارة» (أم شريفة) فردوس محمد وأم حسين (ماري منيب) التي تتلصص الاخبار وتطلق الزغاريد من الشبابيك في «هذا هو الحب» /‏‏58، والدادة النمامة التي تزرع في رأس سيدتها ليلى (ليلى فوزي) أن زوجها الطبيب وحيد أبوالعز (محسن سرحان) يخونها في «أنا ذنبي إيه» /‏‏53، وزوجة المغني الشامي المقيم بمصر «عنتر» (محمد البكار) في فيلم حكم الزمان /‏‏53، والقابلة التي تتولى الولادة المعسرة لأمينة (مريم فخر الدين) في فيلم «أبوأحمد» /‏‏59، وخادمة غندور بيه (عبدالمنعم اسماعيل) صاحب الصالة الفنية الذي يريد الزواج من الفنانة نبيلة (رجاء عبده) في فيلم «حبايبي كتير» /‏‏50، وهي ضاربة الودع في «إنت حبيبي» /‏‏57 وفي «فجر» /‏‏55، وأم الصعيدي عنتر عبدالباسط (عمر الجيزاوي) وخالة ليلى (شادية) في «بنت الجيران» /‏‏54، و«أم كلوه» مؤجرة الشقق في «خليك مع الله» /‏‏54، وهي زليخة المرضعه في «ليلة غرام» /‏‏51، ومذيعة الأخبار الخارجية في «أختي ستيته» /‏‏50، والخادمة أم علي في «ست البنات»/‏‏61، والخادمة لواحظ في «كل الرجالة كده» /‏‏64، والفتاة الدميمة التي يتخيلها يوسف (محمد فوزي) عروسة له في «فاطمة وماريكا وراشيل» /‏‏49.

أطلق عليها إسماعيل يس اسم «كومبانية اللبن» في فيلم «الستات ما يعرفوش يكذبوا» /‏‏54، إذ ظهرت في دور المرضعة التي يحضرها نوح (اسماعيل يس) لكي ترضع الطفل المزيف لليلى (شادية)، فيساومها نوح على الأجر، ويدور بينهما حوار كوميدي حول عدد الرضعات ونوعية الحليب.

هذه الفنانة الكوميدية الغلباوية العظيمة، التي تركت وراءها 106 أعمال سينمائية وتلفزيونية ومسرحية عند رحيلها في 12 سبتمبر 1980، هي جمالات زايد المولودة في حي السيدة زينب في 16 فبراير 1919 والتي بدأت مشوارها بالتمثيل الإذاعي فحققت لنفسها شهرة من خلال دور «أم بندق» في مسلسل ساعة لقلبك، ودور «أم علي» في مسلسل عيلة مرزوق أفندي الإذاعيين، قبل أن تعمل في مسرح الريحاني وبعدها في مسرح إسماعيل يس.

أطلق البعض عليها اسم «ملكة الزغاريد»، لأنها امتلكت لسانا مميزا كانت تستطيع إدارته في حلقها ليصدر زغاريد طويلة مع تموجات صوتية غريبة دون توقف. كما أن البعض قارنها في أدائها وملكاتها الفنية ونمط أدوارها وتلقائيتها وثرثرتها بالراحلة الكبيرة زينات صدقي. رحمها الله ورحم زمن الفن الجميل.