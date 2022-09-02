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جاءت الفنانة «بدرية محمد طلبة محمد عبدالعال» الشهيرة بـ«بدرية طلبة» إلى الساحة الفنية في مصر لتعوض جزئيا رحيل فنانات مصر الكوميديات الكبار اللواتي لن يجود الزمن بمثيلاتهن لجهة الإبداع والإخلاص للعمل وحسن العلاقة مع الجميع. فقد استطاعت هذه الإسكندرانية صاحبة الطلة المصرية الأصيلة، أن تدخل قلوب الناس بخفة دمها ومرحها العفوي وبساطة شخصيتها وطيبة قلبها، وتنتزع منهم الإعجاب من خلال أعمالها الكثيرة في المسرح والسينما والتلفزيون والتي تجاوزت 160 عملا حتى الآن.

ولدت بدرية بمدينة الإسكندية يوم 24 إبريل 1971م، وعشقت الفن والتمثيل منذ صغرها لكن ظروفها الأسرية حتمت عليها مؤقتا نسيان فكرة الإحتراف، فراحت تخلص لوظيفتها كمدرسة في إحدى مدارس البنات بالإسكندرية، وفي الوقت نفسه كانت تشبع رغباتها الفنية بالتردد على «قصر التمثيل» بعد انتهاء دوامها. وبمجرد أن عرف مديرها المتزمت بالأمر راح يضايقها ويتقصدها، ما دفعها في نهاية المطاف الى تقديم استقالتها من سلك التدريس، والانتقال إلى القاهرة للبحث عن الشهرة والنجومية، فاستطاعت ان تقتحم المسرح المصري سنة 1992 من خلال مشاركتها في مسرحية «واد عفريت» مع محمد نجم، واتبعتها بمسرحية «انا ومراتي ومونيكا» في عام 1998، حيث تصادف حضور المخرج رائد لبيب الذي أعجب بأدائها فاختارها للمشاركة في البرنامج الكوميدي «حسين على الهواء» عام 2001 وفي العام نفسه شاركت الفنان سمير غانم والمنتج أحمد الأبياري في مسرحية «دو ري مي فاصوليا».

غير أن مكتشفها الحقيقي هو زوجها ووالد ابنتها الوحيدة (دعاء) المؤلف والمخرج المسرحي مصطفى سالم الذي قدمها لجمهور التلفزيون العريض لأول مرة في عمل من تاليفه هو مسلسل «برج الابجدية» (الموسم الثاني) والذي أنتجه إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري سنة 2000 من تمثيلها مع سلوى عثمان وميسرة وايناس مكي وضياء الميرغني واحمد صيام.

وفي عام 2002 ظهرت بدرية في مسلسل «إنسى اللي فات يا فرحات»، وفي العام التالي كان لها عدة مشاركات تلفزيونية منها مسلسل «ملفات سرية، ومسلسل»الحقيقة والسراب» وبرنامج «بهلول ولسان العصفور». وفي عام 2004 قدمت أولى مشاركتها السينمائية بظهورها في فيلم «خالتي فرنسا» مع عبلة كامل ومنى زكي وعمرو واكد، ثم فيلم»صايع بحر» مع أحمد حلمي وياسمين عبدالعزيز.

تابعت بدرية في الأعوام التالية تقديم أدوارها التي تميزت بالطابع الفكاهي والمرح. ويُعد عام 2005 من أعوامها الحافلة بالنشاط والعمل الفني، حيث شاركت في أفلام: «ملاكي إسكندرية» مع أحمد عز وغادة عادل، و«علي سبايسي» مع حكيم وسمية الخشاب، و«حمادة يلعب» مع أحمد رزق وغادة عادل، ومسلسل «سوق الزلط» مع جومانا مراد ومصطفى فهمي. وفي عام 2006 شاركت في فيلم «لخمة راس» مع أحمد رزق وأشرف عبدالباقي وفيلم «زكي شان» مع أحمد حلمي وياسمين عبدالعزيز، وظهرت في مسلسلات: «مبارة زوجية»، «شخلول»، «أشباح المدينة»، «أحلام لا تنام»، «هايم عبدالدايم».

قدمت بدرية 65 فيلما سينمائيا ما بين عامي 2004 وحتى العام الماضي 2021، وظهرت في ثمان مسرحيات منها مسرحيتان كويتيتان (قروب بوخلي/‏2014، عودة ريا وسكينة/‏2019)، وأسعدت جماهير الشاشة الفضية بوجبة دسمة من المسلسلات الجيدة من أبرزها (عدا ما ذكرناه سالفا): أبوضحكة جنان/‏2009، وهج الصيف/‏2004، العمدة هانم/‏2008، الكبير أوي 2/‏2011، بنت اسمها ذات/‏2013، امبراطورية مين/‏2014، الكابوس/‏2015، الطوفان/‏2017، نسر الصعيد/‏2018، شقة فيصل/‏2019، البرنس/‏2020، سكر زيادة/‏2020، فلانتينو/‏2020، نحب تاني ليه/‏2020، اللي ما لوش كبير/‏2021.

ولدى بدرية مشاكل عائلية مع أسرتها الى درجة أنها تعتبرهـــم جميعا في حكم الميتين وهو بدورهم يعتبرونها ميتة. وقبل مدة نشرت صورة لعقد قران ابنة شقيقها (وليد طلبة) قائلة أن والد العروس متوفي ليظهر الأخير على وسائل التواصل وينفي الخبر ويؤكد وجوده على قيد الحياة ويعلن أن سبب الإشاعة خلافات أسرية قديمة.