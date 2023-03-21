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أُعلِنَ أول من أمس معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، استقبال الفعاليات الترفيهية التي أقامتها الهيئة منذ عام 2019 حتى الربع الأول من العام الحالي 2023، أكثر من 120 مليون زائر، وهو رقم قياسي يأتي تتويجًا لدعم وتمكين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لهذا القطاع الحيوي والواعد.

وفي بيان رصين لمعاليه مُدعّم بأرقام الفخر والاعتزاز بمنجزات وطنية قياسية في زمن قياسي أيضاً؛ حيث نظّمت أكبر مسابقة للقرآن الكريم والأذان على مستوى العالم، كما أصدرت 11,136 ترخيصًا لمختلف الأنشطة الترفيهية، والأنشطة المساندة بعد إطلاق منظومة التراخيص الجديدة في عام 2019 لتسعة أنشطة ترفيهية ومساندة؛ في حين تم الترخيص لـ470 وجهة ترفيهية في أكثر من 42 مدينة ومحافظة في المملكة، والتصريح لأكثر من 1402 مطعم في 50 مدينة ومحافظة في المملكة بأكثر من 3728 تصريحاً، إضافة إلى الترخيص لأكثر من 3,738 منشأة في مجالات الأنشطة الترفيهية والمساندة.

كما أن الفعاليات بلغت خلال الفترة المذكورة 8,732، ما بين فعاليات وعروض ترفيهية وعروض حيّة في المطاعم والمقاهي، لافتاً إلى أن عدد أيام الفعاليات بلغ أكثر من 76 ألف يوم؛ شملت أكثر من 1381 حفلة غنائية.

وعلى نطاق العروض المسرحية منذ 2019 حتى الربع الأول من العام الحالي، أقيمت أكثر من 82 مسرحية بما يُقارب أكثر من 350 عرضاً مسرحياً، كما تم تمكين أكثر من 6,610 مواهب من المؤدين للمشاركة في الفعاليات والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، وإقامة واحد من أهم المهرجانات الفنية المهتمة بصناعة الترفيه (Joy Awards) بثلاث نسخ، فضلًا عن تنظيم أحد أهم مهرجانات العزف على العود في العالم بجوائز غير مسبوقة بثلاث نسخ، إضافة إلى بطولة شطرنج كبيرة وبطولتي اللعبة الشعبية (البلوت).

وكان لكرة القدم حضورها العالمي، حيث أقيمت بطولة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين، وكأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز، وكأس موسم الرياض بين PSG ونجوم الهلال والنصر، كما نظمت أيضًا بطولة الجمال للخيل العربي، وأكثر من 50 معرضًا لمختلف المجالات منها الأنيميشن، والجيمز، والسيارات والمجوهرات، وأنا عربية، والألعاب وغيرها.

وعلى نطاق الترفيه التلفزيوني، بادرت الهيئة بتنفيذ وإنتاج والإشراف على العديد من البرامج التلفزيونية والمسلسلات ومنها رامز، وطاش ما طاش، وسعودي آيدول، ومسرحية بودي جارد، إضافة إلى إقامة أكثر من 12 أمسية شعرية، وتنظيم أكثر من خمسة عروض للمصارعة الحرة (WWE)، كما تم إنشاء استوديو مرواس الأكبر في العالم والأحدث تجهيزًا للتسجيل الموسيقي والبرودكاست والتصوير السينمائي الذي يضم 22 "ستوديو" في مبنى واحد، والحاصل على شهادة أفضل استوديو في العالم من غينيس للأرقام القياسية.

ومع كل هذه المنجزات والأرقام توجت الهيئة بالحصول على العديد من شهادات غينيس للأرقام القياسية.

وللمتابع يجد أن الهيئة تعتمد توفير خيارات بعروض ترفيهية كاملة تتوافق مع المعايير العالمية، ومتوفرة في جميع خارطة الوطن دون استثناء، ومتاحة لجميع شرائح المجتمع وبذلك فهي على خلق فرص ترفيهية شاملة ومتنوعة تلائم كافة شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين وتناسب مستويات الدخل المختلفة، وذلك لإثراء تجربة الأفراد ورسم البهجة على وجوههم، وتحسين جودة حياتهم، بما في ذلك المواطنون والوافدون، ويمكن الوصول إليها من خلال مستويات الدخل المختلفة، مما يساهم في التماسك الاجتماعي، ويوفر الفرص للعائلات والأصدقاء لتجربة الأنشطة المختلفة معًا.

وفي نفس المنعطف نجد أن الهيئة شريك رئيس يسابق رؤية السعودية 2030 ويواكبها بشكل ملموس، وتعمل فيه ليل نهار لتطوير قطاع ترفيهي مستدام يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وتوليد الفرص الوظيفية للكوادر السعودية، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية.