قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



العالم لن يتحمل أعباء قيام حرب أهلية أو إقليمية عبر الشواطئ الغربية الإفريقية للبحر الأحمر داخل السودان، كما أن التنافس سيكون على أشده في السودان بين الدول الكبرى والنووية: أمريكا وروسيا والصين وأوروبا، إضافة إلى دول الاتحاد الإفريقي. العالم لن يكون قادرا مع تعطيل ممرات ومضايق الخليج العربي الذي شهد الخليج الحرب منذ عام 1980 وحتى الآن، ثم يعطل البحر الأحمر.

الدول المطلة على البحر الأحمر:

- الشواطئ الشرقية: الأراضي المحتلة الفلسطينية، الأردن، السعودية، اليمن.

- الشواطئ الغربية: مصر، السودان، ارتيريا، جيبوتي، الصومال.

كما أن البحر الأحمر متصل جنوبا بخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي، وبالتالي مياه المحيط الهندي تتصل بالمحيط الأطلسي.

من أهم ولايات السودان ولاية البحر الأحمر، كونها المنفذ والميناء الوحيد للسودان على البحار، وهي التي من خلالها يتم إجلاء البعثات الدبلوماسية والسفارات والجاليات الأجنبية لتجنب المعارك الدائرة التي ستدخل اسبوعها الثالث لأن عاصمة الولاية مدينة بورتسودان تعد الميناء البحري على البحر الأحمر، والمطار الجوي البعيد عن المعارك في العاصمة الخرطوم.

تقع ولاية البحر الأحمر في شمال شرق السودان، تحد بولاية كسلا جنوبا، الحدود الأرترية، وساحل البحر الأحمر من الشرق ومن الشمال جمهورية مصر العربية ومن الغرب ولاية نهر النيل. عاصمة الولاية بورتسودان ومساحتها 212 كيلومتر مربع. تعتبر ولاية البحر الأحمر المنفذ البحري الوحيد بساحل طوله 780 كيلومتر يرتبط نشاطها مع حركة التجارة البحرية في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط شمالا، ومع تجارة بحر العرب والمحيط الهندي جنوبا، وبورتسودان هي العاصمة الإدارية للولاية و المدينة الساحلية الكبرى، وتبعد عن العاصمة الخرطوم مسافة 675 كيلومتر،

وحاضرة ولاية البحر الأحمر السودانية يصل تعداد السكان المدينة أكثر من 600 ألف نسمة، وتعتبر البوابة الشرقية للسودان، ومن مدن ولاية البحر الأحمر: سواكن، طوكر، سنكات، قرورة، هيا- درديب.

تقع في الساحل الأفريقي للبحر الأحمر جنوب محافظة جدة على الشاطئ السعودي المقابل، وهنا يأتي الدور السعودي تؤذيك لدول العالم من مساعدة سفارات الدول والجاليات الأجنبية لإجلائهم وترحيلهم جوا وبحرا إلى مطار والقاعدة البحرية بجدة.