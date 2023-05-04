قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك





سجّلت الدورة السابعة عشرة من جائزة الشيخ زايد للكتاب أعلى نسبة ترشيحات للجائزة في تاريخها منذ إنشائها في العام 2007، وحتى هذا العام 2023، فقد استقبلت الجائزة التي أُعلن عن الفائزين بها في أبوظبي 3151 ترشيحاً من 22 دولة عربية، و38 دولة من العالم، وهي كما هو معروف، الجائزة العربية الأكبر التي تذهب إلى – فئات عدة في الأدب والنقد والترجمة والفنون واللغات والثقافات العالمية، وتذهب الجائزة في كل دورة إلى شخصية العام الثقافية التي تفوز بها شخصيات عربية وغير عربية، كما تذهب جائزة الشيخ زايد لشخصية العام الثقافية إلى مؤسسات اعتبارية ذات ثقل ثقافي محترم في العالم كلّه مثل اليونيسكو، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

تحمل الجائزة اسم رجل حاكم وحكيم وفارس نبيل في القيادة والثقافة وحب المعرفة، ويعتبر الفائزون بها أن اقتران أسمائهم باسم المغفور له الشيخ زايد، شرف كبير لهم وللثقافة العربية المستقلة، ذلك أن الجائزة نفسها ومن خلال روحها المرجعية ولجان تحكيمها هي جائزة المبدع الإنساني بالدرجة الأولى المنقطع أصلاً لمشروعه الثقافي والأدبي والنقدي، فيستحق بذلك نزاهة الجائزة وقيمتيها المعنوية والمادية الرفيعتين.

توقفت عند النسبة العالية لترشيحات هذه الدورة من الجائزة والتي كما ذكر بلغت «3151» ترشيحاً، ومعنى ذلك أن أرقاماً مهولة تؤشر على عدد الترشيحات للجائزة منذ إنشائها في العام 2007 وإلى اليوم، أما القراءة الثانية لهذه الألفيات العديدة من الترشيحات فهي أن الجائزة أوجدت حراكاً عاماً حيوياً في الكتابة العربية، وأوجدت أيضاً تنافسات إيجابية نظيفة بين الكتّاب، ومنحت الجائزة الثقافة العربية مكتبة أدبية وثقافية وفنية كبيرة، من خلال العناوين الألفية السنوية المتعلّقة دورياً بالترشيحات، سواء التي حالفها الحظ بالفوز أو تلك التي لم تفز، ولها دائماً فرصة متاحة للفوز في دورات تالية.

فاز بجائزة الشيخ زايد للكتاب حتى الآن أكثر من 120 كاتباً عربياً بين شاعر وروائي ومترجم وناقد وكاتب لأدب الأطفال: وعلى سبيل المثال لا الحصر: واسيني الأعرج، ثروت عكاشة، جورج زيناتي، إبراهيم الكوني، فايز الصياغ، جمال الغيطاني، شاكر عبدالحميد، عبده وازن، فتحي المسكيني، جودت فخر الدين، سعد الصويان، إبراهيم عبد المجيد، أمين معلوف، عباس بيضون، خليل صويلح، المنصف الوهايبي.. وغيرهم.

تمنح الجائزة لاعتبارات أدبية ثقافية إبداعية، ولا تلتفت إلى أي اعتبارات سياسية أو مذهبية أو أيديولوجية.