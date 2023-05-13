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يقول جون ستريكلاند المدير في «جونز لانغ لا سال الاستشارية»: «لو نظرنا إلى موقع دبي، فإننا سنجد أنه الأفضل مكاناً في النظام الاقتصادي للقرن الحادي والعشرين، وأنه في ظل وجود ثلثي سكان العالم يعيشون على بعد 8 ساعات من دبي، فإن هذه المدينة في أفضل وضع لتلبية الطلب المتنامي على السفر الدولي عبر مطارها الأحدث والأكبر حجماً».

بينما يقول ويلي ويلش الرئيس التنفيذي لشركة «إياج» البريطانية، في توقيت ما قبل حصول مطار دبي على مراكز متقدمة عالمياً: «إنه بات في حكم المؤكد أن تتجاوز مكانة مطار دبي الدولي مكانة مطار هيثرو في لندن مستقبلاً، لأن قيادة دبي لديها رؤية وطموح».

وفي سنة 1959 أمر المغفورله بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بتأسيس مطار دبي الدولي، الذي يصنف أكبر مطارات العالم من ناحية حركة الركاب الدوليين.

وفي نوفمبر من سنة 2021، حاز مطار دبي الدولي لقب أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة «أو إيه جي أفييشن» البريطانية المتخصصة في استشارات الطيران، إذ بلغت السعة المقعدية في مطار دبي في أكتوبر 2728723 مقعداً، ما منحه الصدارة بفارق يبلغ نحو 240000 مقعد عن أقرب منافسيه، وهو مطار «شيفول» بالعاصمة الهولندية أمستردام، والذي سجل 2479152 مقعداً، وجاء مطارا «فرانكفورت»، و«هيثرو» بلندن، في المركزين الثالث والرابع، على التوالي فيما كان المركز الخامس من نصيب مطار إسطنبول.

وذكرت «أو إيه جي افييشن» أن دولة الإمارات مُهيأة لتسجيل زيادة لافتة في حركة مرور المُسافرين العالميين عبر مطاراتها، وذلك بعد إعادة فتح الأسواق التقليدية للمسافرين من وإلى الدولة، وفي مقدمتها المملكة المتحدة، فضلاً عن تنظيم «إكسبو 2020 دبي».

كما احتل مطار دبي الدولي مكانة بارزة ضمن أجمل مطارات العالم بحسب قائمة أعدتها صحيفة «بيزنس إنسايدر» الأمريكية وضمّت القائمة إلى جانب مطار دبي الدولي، 13 مطاراً دولياً.

ونشرت مجلة «تايم» الأمريكية قائمة بأفضل 11 مطاراً للتوقف في العالم، حلّ فيها مطار دبي الدولي في المركز الثالث بعد مطاري أمستردام الدولي ومطار شانغي الدولي في سنغافورة، متفوقاً على مطارات عالمية مثل مطار ميونيخ وكيفلافيك في أيسلندا، وهارتسفيلد جاكسون أتلانتا، وهونغ كونغ.

وقالت المجلة الأمريكية في تقريرها: «يستضيف مطار دبي المسافرين من جميع أنحاء العالم، ورغم أنه واحد من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، فإنه يتفاخر بعظمته عبر المخزون الكبير والمتجانس من التسوق الفاخر من جواهر وحلي ذهبية، ونادٍ صحي فندقي فاخر».

ومجدداً ها هو الآن مطار دبي الدولي يحصد جائزة أفضل مطار في العالم وجائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط، وذلك في النسخة 22 من حفل جوائز مجلة «بيزنس ترافيلر ميدل إيست»، الذي أقيم في فندق بلازو فيرساتشي دبي مطلع الشهر الجاري.

وتأتي الجائزتان تأكيداً على المكانة الريادية التي يتمتع بها مطار دبي الدولي «DXB» باحتسابه المطار الدولي الأول من ناحية حركة المسافرين الدوليين للعام التاسع على التوالي، في الوقت الذي يواصل فيه تقديم تجربة سفر متميزة واستثنائية لـ66 مليون مسافر.

كما حصدت مطارات دبي جائزتين مرموقتين مع حصول مركز الاتصال المتكامل على جائزة ستيفي الذهبية والجائزة الدولية لتميز الأعمال تقديراً لتميزه في تقديم الخدمات للمسافرين.

وفازت مطارات دبي بالجائزة الذهبية عن فئة «مركز اتصال العام -حتى 100 مقعد» وذلك في الدورة السابعة عشرة من جوائز ستيفي لخدمة العملاء، بينما حصلت على الجائزة الذهبية في الجوائز الدولية لتميز الأعمال عن فئة «أفضل خدمة عملاء».

كما احتل مطار دبي الدولي مكانة بارزة ضمن «أجمل مطارات العالم» بحسب قائمة أعدتها صحيفة «بيزنس إنسايدر» الأمريكية، وضمّت القائمة إلى جانب مطار دبي الدولي، 13 مطاراً.

ومما لا شك فيه أن إمكانات دبي أدت إلى استمرار الإمارة في الحفاظ على استراتيجيتها، المستمدة من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والرامية إلى مواصلة الاستثمار، ليس في مشروعات البنية التحتية فقط، وإنما أيضاً في كل القطاعات الحيوية، وتعزيز قدراتها التنافسية، وهو ما أشار إليه تقرير التنافسية الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الأولى في جودة «البنى التحتية وقطاع الطيران».