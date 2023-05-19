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من 22 إلى 28 مايو 2023 تنطلق فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023. إطلالة ثرية تتجدد كل عام من العاصمة أبوظبي، ويترقبها الكثير من أصحاب دور النشر والقراء والمهتمين بعوالم الثقافة والأدب، ضمن حدث يُساهم في ترويج ما يُقدمه الأدباء والفنانون التشكيليون والشعراء والنُقّاد، ويرصد خبراتهم وتطلعاتهم الأدبية للارتقاء بمستوى الثقافة. إنها فعالية تسهم في تبادل المعرفة، وتحتفي بكل إبداع، يثري المكتبة العربية في المجالات كافة.

بلا شك، يُعد معرض أبوظبي الدولي للكتاب منصة مثمرة للتبادل الثقافي من جميع أنحاء العالم بشهادة زوّاره على مدى السنوات السابقة، حيث يعرض برامج متعددة ومتنوعة بلغات مختلفة، وبرؤى ثقافية عالمية تُبهر العالم أدبياً وفنيّاً. بلغ عدد زوار معرض أبوظبي الدولي للكتاب الفائت المنعقد العام الماضي (2022) 152024 زائراً من 82 دولة على مستوى العالم، كما بلغ عدد المشاركين والعارضين 1150 شخصاً، ورصد المعرض عدد الكُتب التي تم بيعها في المعرض الفائت حيث بلغ 165401 كتاب.

وهذا يدل على نجاح المعرض بشكلٍ مستحق وبنّاء، مُحققاً غاية التبادل الفكري والثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة. واستناداً إلى ذلك، قد حلّت ضيفة شرف المعرض في العام الماضي جمهورية ألمانيا الاتحادية، وقد كانَ للمعرض رونقه الأوروبي المُطعّم بتراث ألمانيا وثقافة البلد الذي عزّز من العلاقة الثقافية والدبلوماسية بين ألمانيا والإمارات.

هناكَ مقوّمات عدة تشد انتباه المهتمين بالثقافة والعلم والمعرفة لحضور معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 وأهمها المنصات الرائدة في نشر الوعي الثقافي من خلال جلسات أدبية وعِلمية. وأيضاً الندوات الشعرية المُلهمة للمهتمين بالنثر والشعر وبحورهِ.

وعلى الأكيد هناكَ من يقتني الكتب بأنواعها سواءً الكتب المحققة للمبيعات الأكبر أو الكتب المنشورة الجديدة بتصنيفاتها المختلفة «تنمية بشرية» أو «تنمية ذات» أو «أدب» أو دراسات علمية وبحثية.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، يقدم مساهماته للزوار والعارضين وجميع من سيلتحق بهذه المنصة المعرفية الإقليمية الرائدة في الثقافة وهي كالآتي: يُعتبر المعرض وجهة مثالية للعارضين - تتركز القيم الأساسية للمعرض في التطور الدائم، والانفتاح المعرفي والثقافي - يُعد منارة رئيسية للتبادل الثقافي - يقدم مجموعة من البرامج المتنوعة والشاملة - منصة حيوية لتأسيس شبكة علاقات وشراكات قوية - يسلط المعرض الضوء على لغتنا الأم. جميعنا يجزم بأنّ ثقافة وطننا تزخر بالتراث الجميل والراقي، لذا من المؤكد أنّ معرض أبوظبي الدولي للكتاب سيعكس هذه الثقافة في قلوب جيلنا القارئ الواعد.