في ظل ما يجري منذ شهر في الأراضي الفلسطينية، وبالخصوص في قطاع غزة من حرب دامية، تدمر البشر والحجر، وصعود القضية الفلسطينية إلى قمة الاهتمام العربي والعالمي، نحاول في هذا المقال تتبع التواريخ الرئيسية المتعلقة بهذه القضية عبر السنين، إلى ملاحظة- فرضية، وهي أن شهر نوفمبر هو الأكثر شهادة للتطورات الكبرى لها، منذ أكثر من مئة عام، ولن نزيد هنا، كما فعلنا في مقال سابق، سوى إيراد أبرز هذه التطورات، تاركين للقراء الكرام الحكم على صحتها.

-1917 وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور يبعث رسالة يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وهي ما عرفت باسم وعد بلفور.

-1919 انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس والذي طالب باستقلال فلسطين.

-1935 مقتل عز الدين القسام على يد القوات البريطانية في إحدى قرى قضاء جنين بفلسطين.

-1947 صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181، والداعي إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة للعرب، والثانية لليهود.

-1949 رئيس وزراء إسرائيل دافيد بن غوريون يطالب بضم القدس إلى إسرائيل.

-1953 مجلس الأمن الدولي يصدر القرار 101، بإدانة إسرائيل بسبب ارتكابها مذبحة في قرية قبية بين رام الله واللد.

-1956 الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قراراً يطالب المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل بالانسحاب الفوري من مصر بعد عدوانهم العسكري عليها.

-1967 صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 بعد حرب يونيو 1967، والذي نص على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية، التي احتلتها أثناء هذه الحرب.

-1970 الأمم المتحدة تصدر القرار رقم 649، والذي نص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

-1974 زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات يتحدث إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطاب تاريخي هو الأول من نوعه.

-1977 الرئيس محمد أنور السادات يزور إسرائيل ويلقي خطابه التاريخي أمام الكنيست، واضعاً اللبنة الأولى لأول معاهدة سلام عربية- إسرائيلية.

-1988 زعيم منظمة التحرير ياسر عرفات يعلن من الجزائر في المجلس الوطني الفلسطيني، إعلان قيام دولة فلسطين في 15 نوفمبر.

-1995 اغتيال رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين على يد الإسرائيلي اليهودي المتطرف إيجال عامير.

-1998 ياسر عرفات بصفته رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يفتتح مطار غزة الدولي، وتصل إليه طائرة الركاب الأولى من مصر.

-2004 رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني روحي فتوح يتولى رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية بالنيابة، بعد وفاة ياسر عرفات.

-2007 عقد مؤتمر أنابوليس للسلام بالولايات المتحدة الأمريكية، بدعوة من الرئيس جورج بوش، وانتهى بصدور بيان مشترك من جميع الأطراف التي حضرته، ومن بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت.

-2009 الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر بأغلبية كبيرة مشروع قرار، تقدمت به الكتلة العربية، يطالب إسرائيل والفلسطينيين بفتح تحقيقات ذات مصداقية في الاتهامات التي حملها تقرير لجنة جولدستون حول ارتكاب جرائم حرب، خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008، وقد قبل الجانب الفلسطيني التعاون معها، بينما رفضت إسرائيل الاعتراف بها.

-2010 الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون، يلزم الحكومات الإسرائيلية بأن تطرح للاستفتاء الشعبي أي انسحاب قد يقرره أي اتفاق سلام، من القدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلتين.

-2012 إسرائيل تغتال أحمد الجعبري نائب القائد العام لكتائب القسام، وتبع ذلك شنها الحرب الثانية على قطاع غزة، واستمرت لنحو ثمانية أيام.