يعتبر الربع الخالي أكبر التجمعات الرملية في المملكة، مساحته داخل المملكة نحو (430) ألف كيلومتر مربع ويغطي (22 %) من مساحة المملكة، ويقع الربع الخالي في المنطقة الشرقية والرياض ونجران، وشماله رمال الجافورة، ورمال البيضاء في الشرقية، يضاف لهما كتجمعات أخرى في المملكة رمال النفود الكبير ورمال الدهناء حيث تعد هذه الرمال أكبر التجمعات الرملية في المملكة، تبلغ نحو (90 %) من مجمل رمال المملكة البالغة - الرمال- نحو (635) ألف كم مربع، تمثل نحو (33 %) من مساحة المملكة البالغة نحو مليوني كيلومتر مربع، وهذه الرمال هي من أهم مكامن النفط والغاز في المملكة، وكان يوم الأحد 19 نوفمبر 2023 قد أعلن سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، بأن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت - بفضل الله- من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في الربع الخالي:

- اكتُشِف حقل «الحيران» للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من مكمن «حنيفة» في بئر (الحيران - 1) بمعدل (30) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، و(600ر1) برميل من المكثفات.

- تدفق الغاز من مكمن «العرب - ج» في الحقل نفسه بمعدل

(1ر3) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، - اكتُشِف حقل «المحاكيك» للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من بئر (المحاكيك - 2) بمعدل (85ر0) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

- اكتُشِف الغاز الطبيعي في خمسة مكامن في حقول مكتشفة مسبقاً، حيث اكتُشف الغاز الطبيعي في مكمن «الجله» في حقل «عسيكرة» في الربع الخالي، بعد أن تدفق الغاز بمعدل (46) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

- اكتشاف مكمن إضافي للغاز الطبيعي في حقل «شدون» غرب مركز حرض.

- اكتُشِف الغاز الطبيعي في مكمن «عنيزة - أ» بعد أن تدفق الغاز بمعدل (5ر15) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو (460) برميلاً من المكثفات.

- تم اكتشاف الغاز الطبيعي في مكمن «عنيزة ب/ج» في حقل «مزاليج» جنوب غرب الظهران، حيث تدفق الغاز بمعدل (14) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو (150ر4) برميلاً يومياً من المكثفات.

- واكتُشِف أيضاً الغاز الطبيعي في مكمن «الصارة» في حقل «الوضيحي».

- ومكمن «القصيباء» في حقل «أوتاد» جنوب غرب مدينة الهفوف، حيث تدفق الغاز الطبيعي من مكمن «الصارة» بمعدل (7ر11) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، ومن مكمن «القصيباء» بمعدل (1ر5) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو (57) برميلاً يومياً من المكثفات.

فالقطاع الرسوبي (الرصف العربي) تعد طبقاته وطياتها من أكبر مكامن النفط والغاز وتكاد تتوزع على معظم القطاع الرسوبي في الوسط والشرق والشمال، أما مناطق غربي المملكة حيث قطاع الدرع العربي تكثر فيه المعادن على طول جبال المرتفعات الغربية.