جدة هي من شبهها الشعراء بالحسناء والغادة الهيفاء التي تزداد شوقاً إن هي ودعت....

بدأت هذا الأسبوع في لبس أجمل الحلل استعداداً لكأس العالم للأندية.

ولاغرابة في ذلك فهي جدة من دشن بداياتنا في كرة القدم أي أنها ذاكرتنا الرياضية....!!

فرحة غامرة تعم شوارع جدة مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، وذلك يوم الثلاثاء ١٢ ديسمبر الجاري في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث تزينت المدينة بلافتات البطولة والفرق السبعة المشاركة، في مشهد احتفالي مبهج يعكس شغف جماهير الكرة السعودية بهذه البطولة العالمية.

وتأتي هذه البطولة في إطار استعدادات المملكة لاستضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، والتي تؤكد جاهزية المملكة لتنظيم مثل هذه الأحداث الكبرى.

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة من جميع أنحاء العالم انطلاق البطولة، والتي ستشهد منافسات قوية بين أفضل الفرق في العالم، من أجل التتويج بلقب البطولة. وتعد جماهير جدة من أكثر الجماهير شغفاً بكرة القدم، حيث تحرص على حضور جميع المباريات ودعم الفرق المشاركة، إن كانت عربية او أجنبية، ولها أهميتها مثل فريق الأهلي المصري وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وفريق فلومينينسي البرازيلي. وهو ما سيساهم في إنجاح البطولة وجعلها حدثاً مميزاً.

وتعتبر بطولة كأس العالم للأندية فرصة مثالية للمملكة لإظهار وجهها الحقيقي للعالم، وتقديم صورة مشرقة عن ثقافة الشعب السعودي وشغفه الكبير بكرة القدم.

وتأتي هذه البطولة أيضاً في إطار جهود المملكة لتعزيز مكانتها على خريطة الرياضة العالمية، وجعلها وجهة عالمية لتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.

أخيراً: اهلاً بكم في مدينة الابتسامة جدة.