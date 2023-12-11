في‭ ‬مؤتمر‭ ‬مطوري‭ ‬غوغل‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2023‭ ‬كشف‭ ‬ساندر‭ ‬بيتشاي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬غوغل‭ ‬عن‭ ‬أداة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬جيميني‭. ‬أوضح‭ ‬بيتشاي‭ ‬وقتها‭ ‬أن‭ ‬فريقي‭ ‬غوغل‭ ‬براين‭ (‬Brain‭ ‬Team‭) ‬،‭ ‬وديب‭ ‬مايند‭ (‬DeepMind‭) ‬،‭ ‬يعملان‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬نموذج‭ ‬اللغة‭ ‬الكبير‭ (‬LLM‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يمكنه‭ ‬منافسة‭ ‬‮«‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‮»‬‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أوبن‭ ‬إيه‭ ‬آي‮»‬‭ ‬وربما‭ ‬يتفوق‭ ‬عليه‭.‬

وذكر‭ ‬بيتشاي‭ ‬أن‭ ‬جيميني‭ ‬مصمم‭ ‬من‭ ‬الألف‭ ‬إلى‭ ‬الياء‭ ‬ليكون‭ ‬متعدد‭ ‬الوسائط،‭ ‬أي‭ ‬أنه‭ ‬يستطيع‭ ‬فهم‭ ‬ومعالجة‭ ‬النصوص‭ ‬والصور،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬بقدرات‭ ‬محادثة‭ ‬أكثر‭ ‬طبيعية‭.‬

أشعلت‭ ‬غوغل‭ ‬سباق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بإطلاق‭ ‬الأداة‭ ‬الجديدة‭ ‬جيميني

بعد‭ ‬7‭ ‬شهور‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬غوغل‭ ‬نموذجها‭ ‬الأكثر‭ ‬تقدماً‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬جيميني‮»‬،‭ ‬المُصمم‭ ‬خصيصاً‭ ‬لمنافسة‭ ‬نظيره‭ ‬‮«‬شات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‮»‬‭ ‬المطور‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أوبن‭ ‬إيه‭ ‬آي‮»‬‭.‬

ووصفت‭ ‬غوغل‭ ‬‮«‬جيميني‮»‬‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬النموذج‭ ‬الأكبر‭ ‬والأكثر‭ ‬قدرة‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬كافة‭ ‬المستخدمين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بيئة،‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الشركات‭ ‬الكبيرة‭ ‬إلى‭ ‬مستخدمي‭ ‬الهواتف‭.‬

ويعد‭ ‬نموذج‭ ‬‮«‬جيميني‮»‬‭ ‬وليد‭ ‬عملية‭ ‬دمج‭ ‬مختبرات‭ ‬البحوث‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬غوغل‭ ‬‮«‬Deepmind‮»‬‭ ‬و‮«‬Brain‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬الإصدار‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نموذج‭ ‬‮«‬جيميني‮»‬‭ ‬بـ‭ ‬3‭ ‬أحجام‭ ‬وقدرات،‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬جيميني‭ ‬نانو‮»‬‭ ‬لمعالجة‭ ‬البيانات‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬العاملة‭ ‬بنظام‭ ‬أندرويد،‭ ‬والثاني‭ ‬‮«‬جيميني‭ ‬برو‮»‬‭ ‬لمجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المهام،‭ ‬أما‭ ‬‮«‬جيميني‭ ‬ألترا‮»‬‭ ‬فهو‭ ‬أول‭ ‬نموذج‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يتفوق‭ ‬على‭ ‬الخبراء‭ ‬البشريين‭ ‬في‭ ‬المعرفة‭ ‬ولديه‭ ‬قدرات‭ ‬حل‭ ‬المشكلات‭ ‬عبر‭ ‬57‭ ‬موضوعاً،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الرياضيات،‭ ‬والطب،‭ ‬والتاريخ،‭ ‬والأخلاق،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فهم‭ ‬وإنشاء‭ ‬الأكواد‭ ‬والرموز‭ ‬في‭ ‬لغات‭ ‬البرمجة،‭ ‬حسبما‭ ‬وصفته‭ ‬غوغل‭.‬

وسيعتمد‭ ‬نموذج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للمحادثة‭ ‬باللغة‭ ‬الطبيعية‭ ‬‮«‬غوغل‭ ‬بارد‮»‬‭ ‬على‭ ‬نموذج‭ ‬اللغة‭ ‬‮«‬جيميني‭ ‬برو‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬تزويد‭ ‬مستخدمي‭ ‬الإنترنت‭ ‬الناطقين‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬بإجابات‭ ‬أكثر‭ ‬ثراءً‭ ‬ودقة‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬170‭ ‬دولة‭ ‬وإقليماً،‭ ‬وتخطط‭ ‬غوغل‭ ‬للتوسع‭ ‬ودعم‭ ‬لغات‭ ‬أخرى‭ ‬ومواقع‭ ‬جديدة،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وبحسب‭ ‬‮«‬غوغل‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬إصدار‭ ‬‮«‬ألترا‮»‬‭ ‬من‭ ‬‮«‬جيميناي‮»‬‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬نماذج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬‮«‬المتطورة‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أقوى‭ ‬نموذج‭ ‬لتطبيق‭ ‬‮«‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‮»‬‭ (‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭-‬4‭) ‬في‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬32‭ ‬اختبارا‭ ‬قياسيا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاستدلال‭ ‬وفهم‭ ‬الصورة‭.‬

كما‭ ‬تفوق‭ ‬نموذج‭ ‬‮«‬برو‮»‬‭ ‬من‭ ‬‮«‬جيميناي‮»‬‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬8‭ ‬اختبارات‭ ‬على‭ ‬‮«‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭-‬3‭.‬5‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬الإصدار‭ ‬المجاني‭ ‬من‭ ‬التطبيق‭ ‬الشهير‭ ‬الذي‭ ‬طورته‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أوبن‭ ‬إيه‭ ‬آي‮»‬‭.‬

الكثير‭ ‬من‭ ‬الخصائص‭ ‬والمميزات‭ ‬التي‭ ‬تطغى‭ ‬على‭ ‬نموذج‭ ‬Gemini‭ ‬يمكن‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليها‭ ‬واستغلالها‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬العملية‭ ‬وتطبيقها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬لذلك‭ ‬إليك‭ ‬أبرزها‭:‬

القدرة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬الأكثر‭ ‬لقواعد‭ ‬البيانات‭ ‬الضخمة،‭ ‬بحيث‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬175‭ ‬بليون‭ ‬قيمة‭. ‬إظهار‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬واستجابة‭ ‬أفضل‭ ‬مع‭ ‬الاستفسارات‭ ‬المطروحة‭ ‬عليه‭. ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الوسائط‭ ‬المتعددة‭ ‬من‭ ‬نصوص‭ ‬وفيديوهات‭ ‬وصور‭. ‬قابلية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬منتجات‭ ‬جوجل‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الباحث‭ ‬العلمي،‭ ‬كتب‭ ‬جوجل،‭ ‬يوتيوب‭ ‬وغيرها‭.‬