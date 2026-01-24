إيلاف من القاهرة: أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال خطاب له بأكاديمية الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ74، على الرفض "القاطع والحاسم لأي مساع تستهدف تقسيم دول المنطقة أو اقتطاع أجزاء من أراضيها أو إنشاء ميليشيات موازية للجيوش".

الرئيس المصري يندد في خطاب صريح عن الدول التي تسعى لتقسيم دول المنطقة ونشر ميليشيات فيها



pic.twitter.com/KvEQjCubE0 — عضوان الأحمري (@Adhwan) January 24, 2026

وقال الرئيس المصري إن الجهات التي نشرت ميليشيات كانت سبباً في تدمير دول بالمنطقة، مشدداً على أن نشر الميليشيات أدى إلى عدم استقرار المنطقة.

وتطرق السيسي إلى الأوضاع في غزة، وأكد أن تهجير سكان غزة يعني نزوح مئات الآلاف إلى أوروبا والغرب، مشيراً بالقول: "نشدد على وجوب تنفيذ اتفاق غزة ورفض التهجير". وأضاف السيسي: "نرفض تقسيم دول المنطقة أو الاعتراف بأي كيانات موازية".

وشدد على أنه منذ 2014 إلى الآن لم تتورط مصر في مؤامرة أو تخريب أو تدمير ضد أي دولة بالمنطقة.

وقال إن التكنولوجيا الحديثة أنتجت تحديات فكرية وأمنية خطيرة، مشدداً على أن مواجهة التحديات الحديثة لا تكون بواسطة المقاربة الأمنية فقط.

وأضاف: "تغلبنا بفضل الله على موجة الإرهاب في 2022.. من 2011 إلى 2022 ننزف من أبناء الوطن". وشدد على أن مصر لن تسمح بالتجاوز والمساس المباشر بأمنها القومي.