خسر الأهلي المصري ممثلنا العربي بهدفين أمام فلومينينسي البرازيلي ضمن منافسات كأس العالم للأندية في مدينة جدة التي تستضيف هذا الحدث الاستثنائي للمرة الأولى، بعدما أصبحت دول الخليج العربي محطة أساسية في أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فاستضافت البطولة عدة مرات، وخاصة في الإمارات وطن الخير «دار زايد» أكثر من 5 مرات، فنجحت الدولة في تنظيمها وأصبحت البطولات التي نظمتها الإمارات نموذجاً مشرفاً في مدينتي أبوظبي والعين، فوجدت الإشادة من «فيفا»، وبالعودة للقاء الأهلي المصري مع الفريق البرازيلي أول من أمس، هناك قصة مباراة منسية في سنة 1961 إذ كان أول لقاء جمع الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في القاهرة وخسر يومها وحش أفريقيا ونادي القرن بهدفين ولأنني أحب التاريخ والتوثيق وجدت صورة توقفت عندها وسألت عنها فتعرفت إليها من بعض الزملاء الأعزاء كشفت لي وجود 6 من أعضاء الفريق الذهبي للنادي الأهلي، لهم معنا علاقات طيبة وذكريات جميلة لا تنسى، ومن بين هؤلاء وجدت في الصورة الفوتوغرافية القديمة كما نشرت المواقع عادل هيكل حارس المرمى الشهير، والذي عمل مديراً لنادي الجزيرة، وعزت أبو الروس مدير نادي الشارقة في الثمانينيات، والشيخ طه إسماعيل الذي درب ناشئي النصر مع عمرو أبو المجد في الفترة نفسها ثم درب الأهلي في سنة 89، وميمي الشربيني الاسم اللامع في سماء الكرة الإماراتية والذي درب النصر والمنتخبين العسكري والمدارس وقاد النصر إلى الفوز على فريقه الأهلي القاهري في سنة 75، ومحمود الجوهري الذي درب ناديي الوحدة الشارقة، والمايسترو صالح سليم الذي تربطه علاقة طيبة بقادة الحركة الرياضية في الإمارات وتحديداً النصر والأهلي وقد زارهما وله علاقات واسعة بل إنه لعب أمام أهلي دبي في معسكره التدريبي بالقاهرة في سنة 70 وتبادل الأعلام التذكارية مع سهيل سالم.. والله من وراء القصد.