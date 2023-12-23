أفضل أنواع التنمية وأكثرها فائدة هي التي تدخل إلى كل بيت، ويعيشها ويستفيد منها الجميع. توفر للمواطن أهم العناصر الضرورية للحياة الهانئة والمنتجة: التعليم والصحة والأمن والسكن والعيش الرغيد. وكلما كانت هذه العناصر متوافرة في المناطق النائية من الوطن، كانت التنمية أشمل وأكثر فائدة. وحين نعود إلى العناصر السابقة نجد أنها جميعاً تصبّ في قوة الوطن ومنعته وأمنه. فالتعليم هو الممون الحقيقي للكفاءات المطلوبة للتنمية والاقتصاد المزدهر. وهو القاطرة التي أخذت الدول المتقدمة إلى ما هي عليه من قوة وتقدم ورخاء. أما الصحة فهي مطلب كل شخص من الولادة حتى الوفاة، خصوصاً الصحة الوقائية التي تقلل التكاليف الباهظة، وتخفف الآلام، وتقلل الإعاقات، وتحد من الأمراض المزمنة.

ويأتي السكن في المرتبة الثالثة، وكلما زادت نسبة تملك المواطن للسكن كان ذلك دليل الرخاء وجودة الحياة. أما العيش الرغيد فتحقق مما سبق، ومن الوظائف المجزية وتوفر العمل الذي يخرج أكبر عدد من ذوي الدخل المحدود إلى الطبقة المتوسطة، والتي هي صمام الأمان في المجتمع. كل هذه العناصر توليه الدولة جل اهتمامها، ومن أجلها وجدت الرؤية بكل برامجها وأهدافها ومستهدفاتها.

أثناء زيارة مجموعة من الزملاء السابقين في مجلس الشورى إلى منطقة حائل. سعدنا برؤية التغييرات الإيجابية في هذه المنطقة، فخلال عام واحد تغيرت الكثير من معالم المدينة، وبدأ الناس يلمسون فوائد الرؤية وبرامجها على المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. حيث تشارك المرأة في كثير من الأنشطة، ونشطت الدوائر الحكومية في أداء مهامها المتعددة، وقد لمسنا ذلك في نظافة البلد وتحسين الطرق، والتركيز على أن تكون حائل خضراء ومقصداً للسياحة البيئية والثقافية. وذلك لما تحفل به حائل من كنوز تمثلت في الآثار والنقوش والمباني القديمة، وصفاء الجو وطيبة أهلها وكرمهم، وهو ما يؤهلها لتصبح مقصد السياح من داخل المملكة وخارجها. وليست حائل وحدها التي تستقطب السياح، فلكل منطقة في المملكة ميزتها، منها كمكة المكرمة والمدينة المنورة. والعلا والبحر الأحمر، وتبوك والمنطقة الشمالية الغربية، والمنطقة الشرقية وواحات الأحساء الجميلة، والمنطقة الجنوبية الساحرة، ونجران وبقية مناطق المملكة. كل ذلك يقودني إلى المقترحات الآتية:

أولاً- السياحة هي أهم مولد للوظائف المجزية في كثير من الدول، فالسائح بحاجة إلى الخدمات منذ دخوله المطار وحتى خروجه منه. تستفيد منه وسائل النقل المختلفة، والفنادق والمطاعم والنزل الريفية والقائمون على التراث والأدلاء. وقد سررنا كثيراً بما طرأ على هيئة التراث من تقدم، خصوصاً اهتمامها في تأهيل الشباب والشابات لاستقبال السياح، والشرح لهم عن المواقع المختلفة، مستعينين بالصور والأفلام التي زودت بها المباني الحديثة التي تستقبل الزائر قبل وقوفه على الآثار. كل ذلك بفضل الدعم الذي تحظى به الهيئة كغيرها من الهيئات.

ثانياً- ما تزخر به المملكة من مواقع جميلة وآثار تستحق أن تكون زيارتها من ضمن المناهج الدراسية وليست مبادرة من مدير المدرسة ومعلميها فقط. الرحلات المدرسية لهذه المناطق لها فوائد كثيرة، من أهمها تعريف جيل المستقبل وقادته بما تزخر به المملكة من أماكن جاذبة، كما أن للرحلات المدرسية فوائد كثيرة خصوصاً حين يتولى الطلبة الإعداد والترتيب والقيام بمختلف المتطلبات أثناء الرحلة تحت إشراف معلميهم.

ثالثاً- من أهم فوائد التنمية في المناطق المختلفة وخصوصاً في المدن الصغيرة والمتوسطة بقاء السكان في تلك المدن وعدم الهجرة إلى المدن الكبيرة، لما لها من سلبيات أمنية واجتماعية وصحية. ومن أهم عناصر بقائهم توفر التعليم والتدريب، والصحة، والوظائف. وقد اهتمت الرؤية بهذا الجانب ضمن برامجها المتعددة، إضافة لما يقوم به صندوق الاستثمارات العامة من مشاريع مختلفة، وما ينشئ من شركات تهتم بالتنمية في كل جوانبها.

عجلة التنمية انطلقت، والطريق أمامها طويل، لكن الألف ميل يبدأ بخطوة، وها هي الخطوات تتلاحق في سباق مع الزمن لتوفير العيش الرغيد لكل مواطن ووافد لهذه البلاد الطيبة.