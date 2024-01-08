مدينة تروجينا نيوم بمنطقة تبوك شرقي خليج العقبة في البحر الأحمر، وجهة السياحة الجبلية لمبادرة رؤية السعودية 2030 التي أنشأتها وأسستها رؤية السعودية أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حين أعلن مشروع تروجينا في عام 2022، كوجهة للسياحة الجبلية المستدامة، التي تعمل على مدار العام، وتقدم سلسلة من رياضات المغامرة وأنشطة التزلج في الهواء الطلق والتجارب السياحية الاستثنائية، كما تشتمل على خيارات متنوعة لرحلات المرتفعات الطبيعية والمغامرات الافتراضية. -ينتظرها - العديد من المناسبات منها:

- افتتاحها عام 2026.

- ستستضيف مهرجانات وفعاليات عالمية مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بنسختها التاسعة عام 2029 كأول مدينة تستضيف الدورة غرب قارة آسيا.

- ستكون مدينة للسكن والأعمال والسياحة والترفيه، كما أن تصنيفها في مبادرات الرؤية هي: السياحة والتراث سياحة جبلية شتوية.

فقد فازت مدينة تروجينا وجهة السياحة الجبلية العالمية في نيوم باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 بعد أن أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي في أكتوبر 2022 في ختام أعمال الجمعية العمومية الـ41 للمجلس الذي عقد في كمبوديا، عن فوز تروجينا بهذه الاستضافة، وذلك بعد إعلان المملكة عن رغبتها للاستضافة حيث تقدمت في أغسطس 2022، وهذا يتماشى مع أهداف وتطلعات رؤية 2030.

تقع مدينة تروجينا في جبال مَدْيَن، وهي جبال جرانيتية تمثل القسم الشمالي من المرتفعات الغربية بعد جبال الحجاز الجبال الوسطى، وجبال السروات الجبال الجنوبية، وجبال مدين تمتد شمال حتى تتجاوز الحدود السعودية الأردنية، وتقع شرقها هضاب حسمي، ويشكل حدها الغربي خليج العقبة في البحر الأحمر، ويفصل وادي عفال جبال مدين إلى قسمين الشرقي منها يسمى جبال الشفا، أما الغربي فيسمى جبال الرغامة. وكونت جبال مدين أودية خصبة تصب في البحر الأحمر، كما كان بها استيطان بشري منذ القدم، كانت موطن مملكة دادان الألف الثاني قبل الميلاد، تعد من أقدم الممالك العربية في الجزيرة العربية، ومملكة لحيان التي قاعدتها وعاصمتها محافظة العلا التاريخية، وكما تعاملت حضارياً مع حضارة الأنباط، عاصمتها البتراء بالأردن، ويمر في محيطها طريق الحج الشامي المصري إلى المدينة المنورة ثم مكة المكرمة. وتحتوي جبال مدين على بعض السلاسل والقمم الجبلية العالية التي يزيد ارتفاع بعضها عن 2000 و2500م فوق مستوى سطح البحر.

ومدينة تروجينا على بُعد 50 كم من ساحل خليج العقبة ارتفاعات تتراوح من 1.500م إلى 2.600م فوق سطح البحر وتغطي مساحة تقارب 60 كم².

وتتميز بدرجات الحرارة المختلفة على مدار العام، ففي موسم الشتاء تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئوية، وسيُقدم مشروع «تروجينا» عدداً من الأنشطة والفعاليات على مدار العام، مثل رياضات التزلج وعدداً من أنشطة المغامرات، بالإضافة إلى إنشاء بحيرة ضخمة بمياه عذبة، وإنشاء قرية «ذا فولت» التي ستُبنى بشكل عمودي داخل الجبال. ويعد التزلج على الجليد في الفضاء المفتوح أحد العلامات البارزة في مشروع «تروجينا» على مستوى المنطقة، ودول الخليج العربي.