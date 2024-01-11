سابقا كانت الأسواق العالمية والمنظمات الإقليمية هي من تضع الأهداف، والجميع يتبعها من مؤسسات وجهات ودول، وكانت السياسات أيضا تتشكل بالقرارات الاقتصادية الناتجة عن هذه العناصر، أما الآن الواقع مختلف تماما، المملكة العربية السعودية -وبكل فخر واعتزاز- بمشاريع رؤيتها والمشاريع المستقبلية التي تم إقرارها والبدء في تأسيسها؛ غيرت قواعد اللعبة الاقتصادية أولا، والسياسية ثانيا.

على سبيل المثال لا الحصر؛ وزارة الاستثمار وقعت اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار مع كبرى الدول الاقتصادية مثل الصين، اليابان، سنغافورة، جنوب كوريا، الهند، تركيا وغيرها من الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي، ما جعل الاقتصاد السعودي فرصة ذهبية يجب اقتناصها، وزارة التجارة أصبحت إيراداتها أعلى من مصروفاتها بنسبة تقارب 20 %، إضافة إلى خدماتها الإلكترونية المتفاعلة على مدار الساعة للمستهلك والتاجر والمستثمر، حيث إنها الجهة الممكنة للمستثمرين على مستوى العالم. وزارة الداخلية، مع كل رجالاتها الأبطال في العمل الساهرين على حفظ الأمن الداخلي، أنتجت (منصة أبشر) التي صنعت ثورة تكنولوجية في قطاع الخدمات الأمنية، ودفعت العالم لمجاراتها وهي تخدم المواطن والمقيم والزائر بكل رفاء واحترافية وسرعة منقطعة النظير. وزارة الصناعة استشرفت المستقبل ووضعت قدمها في الأمام لقيادة العالم في قطاع التعدين الذي لم يأخذ حقه من الاهتمام ويتوقع له أن يكون نفط المستقبل. صندوق الاستثمارات العامة الذي ترجم الأحلام إلى مشاريع واعدة على أرض الواقع حتى أصبحت هدفا للجميع بالمشاركة والتعاون والاستثمار أيضا، وهيئة الترفيه التي أعادت تعريف الترفيه بمفاهيم جديدة رفعت سقف المتعة لمستوى لم يستطع الآخرون مجاراته حتى الآن، ومكنت وزارة السياحة أيضا من تحقيق مستهدفاتها. وزارة الحج والعمرة التي تعمل من أجل المدينتين المقدستين وزوارها على مدار الساعة حققت رقما قياسيا لسنة 2023 بعدد معتمري الخارج (13.5 مليون معتمر) أدوا مناسكهم بكل طمأنينة ويسر. وغيرها من الإنجازات لجهاتنا بمختلف مجالاتها وقطاعاتها يعملون في صناعة المستقبل ليس فقط للمواطن والمقيم؛ إنما للعالم أجمع.

هذه المعلومات وغيرها الكثير يمكنك الاطلاع عليها في الموقع الإلكتروني لكل جهة في خانة باسم إحصائيات أو إنجازات الوزارة أو الهيئة، نتبع سياسة الشفافية العالية في الإفصاح والمشاركة بأعمالنا.

أول من أمس ثبت البنك الدولي، بحسب تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري.

وكشف تقرير البنك الدولي، عن تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.1 % في عام 2024، مقابل توقعات بانكماش نسبته 0.5 % في عام 2023، فيما توقع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.2 % في عام 2025.

أخيرا.. كقارئ أو مهتم تفتح إنجازات وإحصائيات الجهة الحكومية من باب الفضول، ثم تقرأها بكل انبهار، وتنهي قراءتها يملؤك فخرا واعتزازا.