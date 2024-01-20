أى منصف يجب أن يتوقف بكل احترام وتقدير أمام التجربة الثرية لصلاح الشرنوبى التى بدأت مع مطلع التسعينيات، حيث أصبح هو متعهد النجاح الجماهيرى الأول، فى العالم العربى، كل صوت يسعى للانتشار مصريا أو عربيا، صار هدفه هو الحصول على ألحان صلاح الشرنوبى.

حتى المطرب الذى حقق نجاحا ضخما مع آخرين، تكتشف أن لدى صلاح وجهة نظر أخرى ويصعد به لذروة أبعد.

حدث ذلك مثلا مع صوتى لطيفة وسميرة سعيد، لطيفة عرفت القمة الجماهيرية مع ألحان عمار الشريعى، وسميرة مع جمال سلامة، ورغم ذلك جاء الشرنوبى على خريطة الصوتين بمذاق مختلف ليضيف للنجاح نجاحا.

الأغنية التى صنعت فارقا وكانت هى نقطة الانطلاق (بتونس بيك)، كتبها الشاعر الكبير عمر بطيشة ليلحنها صديقه محمد سلطان، وكانت المطربة المرشحة للغناء نادية مصطفى، شىء ما حدث فى الكواليس، ويتوقف المشروع، لتلتقط وردة الفكرة وتختار صلاح الشرنوبى، وتحقق الأغنية انتشارا جماهيريا غير مسبوق، وتصبح وردة هى مطربة الشباب.

فى وقت كان جيل وردة، فى مطلع التسعينيات، يعانى من عدم القدرة على التواصل، مع الجيل الجديد، وبدأ وقتها يتردد تعبير(الأغنية الشبابية)، وكان الهجوم ضاريا على تلك الأغانى، والتشبيه الوحيد الذى من الممكن أن نذكره فى هذا الشأن هو ما أطلقه عدد من أسطوات المهنة أقصد كبار الملحنين عندما وصفوها بـ(أوراق الكلينكس)، تستخدم لمرة واحدة.

كان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب برغم انفتاحه على كل ما هو جديد، إلا أنه قال وقتها ساخرا (المستمع الله يرحمه)، وهو أيضا القائل، (الأغنية حاليا تُسمع بالأقدام وليس بالوجدان)، حيث سيطرت الإيقاعات الراقصة على الأغانى.

كان صلاح الشرنوبى يتأمل كل ذلك، استطاع أن يهضم كل القديم من الغناء، وفى نفس الوقت، لم يخاصم أبدا الجديد، استوعبه، وهكذا كان يقدم أنغاما ترشق فى القلب، تلمح فيها عبق الزمن وفى نفس الوقت ترتدى ثوب اللحظة التى نعيشها، هكذا جاءت ألحانه، جملة موسيقية سهلة الترديد، إلا أنها ليست أبدا سهلة المنال، ليصبح هو الملحن الأكثر حضورا فى الشارع العربى.

لم يتوقف الإعلام كثيرا مع صلاح، فهو تركيبة خاصة جدا، يميل للعزلة، نادرا ما تجد له لقاءات تليفزيونية، يكتفى فقط بأن ألحانه، هى المتحدث الرسمى باسمه، وهى القادرة على أن تضعه فى المكانة اللائقة، لا أتذكر أنه تم تكريمه من قبل بكل تلك الحفاوة ولا بجزء منها، أقامت (هيئة الترفيه) أمس الأول ليلة مع صلاح الشرنوبى، حرص رئيس الهيئة المستشار تركى آل الشيخ، على مشاركة العديد من نجوم الطرب نانسى عجرم وأصالة ووائل جسار وعاصى الحلانى وأسماء لمنور وراغب علامة وقاد الفرقة الموسيقية المايسترو تامر فيضى، وكان مفاجأة الحفل قبل الختام بدقائق غناء (سلطان الطرب) جورج وسوف.

شهد أيضا الحفل تكريما لأهم موزع موسيقى طارق عاكف، الذى غادرنا قبل ثلاث سنوات، ولم نحتف به لا فى حياته ولا حتى ذكرناه فى غيابه.

سعدت جدا وأنا أرى الشاعر والإعلامى الكبير عمر بطيشة الذى تم تكريمه، طارق عاكف وزع أغلب أغانى صلاح بينما عمر بطيشة كتب أشهر أغانى البدايات (بتونس بيك).

وهكذا يحمل التكريم دلالة على أن سيمفونية صلاح الشرنوبى، اتكأت على الكلمة الشاعرية وعلى علم التوزيع الموسيقى.

رغم قسوة البرد، فى (مسرح أبوبكر سالم) المكشوف بالرياض إلا أن ألحان صلاح الشرنوبى بددت كل ذلك، (ونستنا) وكانت هى مصدر الدفء الطبيعى!!.