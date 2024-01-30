قرر اتحاد كرة القدم وقبل مباراة المنتخب المصري مع كينيا ذبح عجل لفك النحس عن المنتخب وتقليل الاصابات! بالذمة هل هذا تفكير مسؤول يعرف أن الرياضة صارت علماً وأنها لم تعد تدار بدعاء الوالدين والبركة والفهلوة أو القرابين، الإصابات تقل بالتأهيل الطبي المنضبط، وكرة القدم صارت علماً له قواعد صارمة ومنهجية وتدرس.

لماذا نرى لاعبين اقتربوا من الأربعين مثل كريستيانو رونالدو ولياقتهم مثل شباب العشرينات؟! نتيجة العلم، كيف يتغذى اللاعب؟ ما هي مكونات طعامه وسعراته الحرارية؟ كيف يشكل عضلاته لخدمة كرة القدم؟، فعضلات الملاكم تختلف عن العضلات التي يحتاجها لاعب السلة غير ألعاب القوى.. إلخ.

الخطط التدريبية، أحمال التدريبات وكميتها وتوقيتاتها، كل هذا علم لايحتاج إلى أضحية أو قربان، نحن ما زلنا نفكر بطريقة القربان التي كانت ملائمة ومناسبة لانسان الكهف، نذبح عجلاً قرباناً، ونريد أن نذبح نجماً عالمياً نفخر به ونعلق فشل المنتخب على شماعته، لكن أن يعالج اتحاد الكرة أخطاءه، فهذا من رابع المستحيلات، الكل يبحث عن شماعة.

لم يعد الانتماء الوطني هو المسيطر، بل صار الانتماء للنادي، الأهلاوي يشجع اللاعب الأهلاوي في المنتخب ويتهم اللاعب الزملكاوي، والزملكاوي يفعل العكس، مما يذكرني بحكاية يوميات نائب في الأرياف، عندما كانت تكتشف جثة في الترعة، فيتم ازاحتها الى القرية المجاورة.

وهكذا، السحر وفك الأعمال وفتح المندل ليست الا خرافات يتبناها الكسالى، لا يمكن لشخص متفرغ للدعاء قبل منافسات 100 متر عدو أن يتفوق على بطل العالم، ولا يمكن لمن يذبح عجول مزارع شرب الدلتا كلها كقرابين للفوز أن ينفوق على بطل السباحة فيليبس، سبقنا منتخب تونس وذبح بقرة وخرج المنتخب التونسي أيضاً!

انه تفكير تعدى الحدود الجغرافية العربية للأسف، كنا ننتقد رئيس نادي سابق يتكلم عن السحر والأعمال، ثم أصبح الاتحاد المسؤول يتحدث بلسانه، نتمنى أن يصبح احترام الجهد والعلم والعمل دستوراً لحياتنا، نتمنى أن نمجد قيمة المنهج العلمي النقدي في التفكير، ونربط النتائج بالأسباب، وأن لا نحمل السماء دائماً مشاكل الأرض، أنت نتيجة ما تفعل.

لا بد أن نتخلص من نظرية المؤامرة وعقدة الاضطهاد، وأن كل فشل هو نتيجة إن فلان أبو وش نحس مر من أمام البيت النهارده، أو ان الغراب أو الكلب الاسود جلس تحت النافذة ..الخ، لا يوجد منحوس، إنما يوجد كسول، غير مجتهد، انسان ينتظر عجلة روليت الحظ أن تستقر أمامه!، الرياضة جهد وعرق وذكاء واصرار وخطة ومنهج، الرياضة ليست مغامرة مقامرة، ولكنها مغامرة جدية واجتهاد، ليتنا نتعلم.