ليس من حقك أن تفرض رأيك حتى وإن كنت تظن بأنك على صواب....!!

قل ما تريد وانتظر التقييم للمتلقي الذي إما أن يكون معك أو ضدك....

في وسطنا الرياضي (2+2) قد لا تساوي (4).. أما كيف؟ فهذا الذي لا أستطيع أن أفتي فيه...

هل تلاحظون المعارك الإعلامية تجاه المنتخب....؟

نعم تلاحظونها وأصبح الجمهور جزءاً منها.. إلا أن الأكيد أنها ارتدت رداء الشخصنة ومن يركز يعرف إلى ماذا أرمي....!!

سؤال ولا أنتظر إجابته.. لماذا كل من يدافع عن المنتخب يرمى بأبشع العبارات.....؟

قلت لا أنتظر إجابة لمعرفتي أن المنتخب يتيم إعلامياً...!!

(2)

الهلال يروض الفرق الإيرانية.. هذه حقيقة تثبتها النتائج والأرقام التي آخرها ثلاثية (الخميس).. ويعطي ذلك مؤشراً على أن الزعيم أينما يحل الأرض أرضه والزمان زمانه.....!!

يملك أزرق العاصمة كاريزما عالمية قد لا أراها إلا في صفوة الأندية الأوروبية....!!

اتسعت الفوارق بينه وبين كل الأندية الآسيوية قاطبة غرب القارة وشرقها.. ولهذا قلت ذات رأي تلفزيوني لا ينافس الهلال إلا الهلال.. ولم يمتعظ أو يحتج إلا بعض المتعصبين وليس كلهم....!..

(3)

من الذي يصدر العقوبات في الكرة السعودية؟

‏المطالبون بها يعلنونها ويؤكّدونها قبل فتح تحقيق فيها من جهة اختصاصها..

‏التحقيق في القانون شرط من شروط العقوبة..

‏في (القانون) وليس في (برنامج ما يطلبه المتعصبون)..

‏⁧‫التوقيع: محمد الدويش

ومضة:

من أنبل ما تفعله لنفسك.. أن لا تتقاسم ضعفك مع أحد..