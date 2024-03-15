ضمن فقرتها الصباحية في الإذاعة، كانت فيروز تغني «على دلعونا». وأنا أستمع إلى فيروز كعادتي كل صباح، تراءى لي أن من بين كلمات تلك الأغنية قول فيروز: «لاكتب كتابك ع ورق صيني». مفردة الورق الصيني لفتت انتباهي لسببٍ سوف آتي عليه لاحقاً، لكني لم أكن على يقين من أن أذني التقطت العبارة كما هي فعلاً في الأغنية، أم أن الأمر تراءى لي فقط. بحثتُ عن كلمات الأغنية كاملة على أكثر من موقع، فوجدتُ فروقات في الكلمات بين موقع وآخر، ولم أعثر على ضالّتي: «ع ورق صيني»، ولا حتى مفردة الورق.

كانت فيروز قد انتهت من الأغنية وانتقلت إلى أغانٍ أخرى تالية. لا بد من طلب النجدة من «يوتيوب»، إذن. وضعتُ في خانة البحث عنوان أغنية فيروز «على دلعونا». أعدتُ الاستماع إليها، من دون أن أنتهي بقطع الشك باليقين، ربما لسوء نسخة التسجيل، عما إذا كان الورق الصيني ورد فعلاً في الكلمات، وبمزيد من البحث، وجدتُ الفقرة مكتوبة تحت أحد تسجيلات الأغنية. تقول الفقرة: «لاكتب كتابك ع ورق تيني/ واجعل طلاقك حب الزيتونا».

لا ورق صيني في الأغنية، إنما ورق التين. أكرر: التين. تبدّد فضولي لحظتها، لأنه ما إن «تراءى» لي، وهماً، أن فيروز تعهدت بالكتابة على ورق صيني، حتى حضر إلى ذهني المقطع الذي ازداد انتشاره مؤخراً مع العدوان الإسرائيلي على غزّة، من أداء المُسنّة الفلسطينية، صاحبة الوجه الوديع، الحاجة حليمة الكسواني (أم العبد)، وحسب مقال للشاعرة الغزاوية سما حسن، فإن الحاجة استقرت في مخيم الزرقاء الفلسطيني في الأردن، منذ عام 1961، بعد أن هُجرت من مسقط رأسها، قرية بيت اكسا قضاء مدينة القدس.

الأبيات التي تنشدها الحاجة أم العبد مأخوذة من التراث الفلسطيني، من مقام دلعونا، ويقال إنّ أول من أدى البيت الأول «شدّوا بعضكم»، قبل عقود، هو الفنان أبو ظريف الحرازين، من أهالي حي الشجاعية في غزّة، الحي الذي تكرر اسمه في أخبار العدوان الإسرائيلي على القطاع، أما المقطع الثاني الذي أدته أم العبد، وأوحى لنا بكتابة هذا المقال، والقائل «ع ورق صيني لاكتب بالحبر ع ورق صيني، على اللّي جرالك يا فلسطيني، ع ورق صيني». فيرتبط بالثورة الفلسطينية ضد الإنجليز في عام 1936، قبل نكبة 1948 بأكثر من عشر سنوات.

تتوارد المعطيات عن أن الصينيين هم أول من اخترع الورق، وأن ورقهم هو الأجود، ومن هنا جاء التأكيد على تدوين ما جرى لفلسطين وشعبها على «ورق صيني» بالذات، في إصرار على أن تحفظ الذاكرة ما عاناه، ويعانيه الفلسطينيون، كي لا يُنسى.