لماذا أتعب وأبذل وأجتهد في سبيل تحقيق بطولة إذا كنت أستطيع أن أضاعف عدد بطولاتي بجرَّة قلم أو ببيانٍ إنشائي أو (انفوجرافيك) أنشره في حسابي الرسمي فتسير به الركبان وتتلقفه القطعان؟! هذا الهرج والمرج والحراج المفتوح الذي يحدث في شأن عدد بطولات الأندية ضرره أكبر مما يتصور البعض، وأكبر مما يتصور اتحاد القدم الذي لا يزال يتباطأ ويسوِّف ويؤجل حسم هذا الملف حتى بدا لكل متفحص وحصيف أنَّه ملفٌ لا يُراد له أن يُغلق، وأظنه لن يغلق، وبيني وبينكم مارس 2025!.

تغريدات الأستاذ فهد بن نافل رئيس نادي الهلال وحديثه أكثر من مرة عن ملف توثيق البطولات وطريقة تعامل اتحاد القدم معه وسكوت الآخرين أو محاولاتهم لتعطيل المشروع ووضع العراقيل له أكد بوضوح من يريد الحقيقة ومن يريد أن يبقى الأمر عائمًا، والحراج مفتوحًا، وجعل البعض يتساءل: لماذا كان الهلال ولا يزال وسيظل أكثر من يطالب بتوثيق البطولات؟! لأن أصحاب الأموال الحقيقية هم المتضرر الأكبر من انتشار الأموال المزيفة واختلاط العملة السليمة القيِّمة بالعملة التي لا تساوي ثمن الورق والحبر المكتوب فيها؛ لذلك ستجد المزيفين والمزورين في صراع مستمر للهروب من كل محاولات وتقنيات وحملات مكافحة تزييف النقود، تمامًا كما يهرب مزيفو البطولات من كل محاولات توثيقها وفحصها وإحصائها، وكما أنَّ النقود المزيفة هي نقود تم إنتاجها دون تفويض حكومي قانوني؛ فإن البطولة المزيفة قد تكون مجرد بطولة سياحية أو دورة رمضانية أو تصفيات مرحلية ومجرد جزء من بطولة حقيقية يريد أصحابها أن يساووها ببطولات رسمية موسمية محلية أو قارية، وهذا الخلط والخرط لن يحد منه سوى اتحاد قدم شجاع.. رزقنا الله وإياكم به!.

أما إذا أردت أن تعرف لماذا لم ولن يتم توثيق البطولات على المدى القريب على الأقل، فعليك أن تعرف أولًا لماذا تم شطب نتائج لجنة توثيق البطولات التي عملت بقيادة الأستاذ القدير والشجاع تركي الخليوي بكل مهنية وأمانة وأنهت عملها وأعلنت نتائجها، وستعلم أنَّ الأمر ليس بحاجة لأكثر من مسؤول شجاع عتاده الحجة ولا يعتد بالضجة!.