> ‬موجودة في هونغ كونغ وفي باريس وفي لندن وفي مدريد وفي روما وفي السويد والدنمارك والبرتغال وتركيا وكوريا والعديد جداً من الدول الأخرى.

‫>‬ لها أسماء متعددة: هي «إيطاليان موڤي أووردز» في إيطاليا و«غويا» في أسبانيا و«سيزار» في فرنسا و«بافتا» في لندن والأوسكار في الولايات المتحدة.

‫> لكن ولا دولة عربية لديها جائزة سنوية شاملة ومحترفة باسم ما. بعض تلك الدول راسخ في صناعة الفيلم، لكن فكرة إنشاء مؤسسة من هذا النوع إما لم يتم التفكير به أو تم التفكير به تجاهله. لماذا؟ أسألوا غيري.

‫> لا يمكن الحلم بأن يتم إنشاء مؤسسة عربية جامعة مثل جوائز الاتحاد الأوروبي السينمائية. هذا لسببين: كيف يمكن لنحو 20 دولة أن تتفق؟ ثم كيف يمكن التحكم في التوجهات الوطنية بحيث يحاول كل فرد شد الحبل ناحية صناعة بلده؟

‫> ممتاز. إذن لماذا لا يوجد تفكير بخلق مؤسسة لكل دولة عربية تنتج أفلاماً (ثماني دول)؟

‫> لا ينبغي التفكير بهذا الاتجاه من دون تأسيس منهج ثابت وتحديد شروط صارمة لمن يستطيع الانضمام والتصويت ولكيفية ضمان حيادية الجوائز.

‫>‬ يمكن توزيع جوائز لأفضل فيلم محلي وأفضل فيلم عربي وأفضل فيلم أجنبي وجوائز أخرى لعموم أصحاب الاحتراف من مصوّرين وكتّاب سيناريو وباقي العناصر المهمّة.

‫> الفوائد متعددة داخلياً وخارجياً. على الصعيد الإعلامي وحده يكفي أن تتناقل المنصّات الإعلامية اسم هذا البلد ونتائج جوائزه.

‫>‬ أصعب ما في المشروع هو الخطوة الأولى... بعد ذلك هو طريق مفتوح صوب النجاح.