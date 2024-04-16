جاءت «الثؤيرة» ليلة الأحد 13 أبريل (نيسان) 2024، رداً من إيران على أكثر العمليات الإسرائيلية ضدها على أرض سورية متناثرة وفي قلب دمشق العاصمة المتوارثة الهويات الوافدة، لتؤكد من جهة أن إيران ترجمةَ لتصريحات في أعلى درجات التحدي لفظاً بأمل تحويله فعلاً، لا بد أن تردّ الصاع صاعيْن وربما أكثر على العملية التي استهدفت نخبة من قيادات «حرسها الثوري» كانوا في مبنى قنصلية إيران في دمشق أو في مبنى سكني تابع للقنصلية ويجاور مبناها يتم استعماله عند استضافة القيادات المتقدمة في «الحرس الثوري»، إذ يستوجب الحرص عدم إقامتهم في فنادق، ذلك أن إسرائيل دَرَجَت على اعتداءات تقوم بها طائرات تخترق الأجواء اللبنانية ذهاباً للضرب وإياباً بعد تنفيذ عمليات في دمشق وضواحيها وفي مناطق من الساحل السوري، وتستهدف هذه الاعتداءات قيادات متقدمة في «الحرس الثوري» وعناصر متقدمة في «حزب الله» تتوجه من لبنان للتشاور أو لتسلُّم تعليمات وشحنات من السلاح والذخيرة يتم نقلها إلى مناطق في الجنوب والبقاعات البعلبكية حيث النفوذ القوي والمؤثر عند الاستحقاقات للحزب.

والقول إن الذي حدث هو «ثؤيرة»، أي إنها لم تكن ثأراً كالذي قيلت في شأنه عبارات تحذيرية رداً على عملية القنصلية في دمشق، مثل قول كبير المستشارين العسكريين للمرشد خامنئي، إن السفارات الإسرائيلية لم تعد آمنة بعد الذي حدث للقنصلية في دمشق، والتي كان سبعة من ضباط الحرس أبرزهم العميد محمد رضا زاهدي قد لقوا حتفهم في تلك العملية الشبيهة بعملية تصفية صالح العاروري، أحد قادة حركة «حماس» الذين يترددون على لبنان وينشطون سياسياً وإعلامياً منه، وذلك في شقة إحدى العمارات في الضاحية الجنوبية ببيروت. بل حتى رمز الدبلوماسية الإيرانية وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، من خلال جولة له سبقت عملية الصواريخ والمسيَّرات وشملت العاصمة العُمانية مسقط ودمشق أشار إلى أن إسرائيل استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق بأسلحة أميركية، واكتفى بالإشارة إلى السلاح وتفادى القول إن العملية تمت بضوء أخضر ساطع، أو خافت لا فرق، من جانب الإدارة الأميركية، كمن يتعمّد التمني على هذه الإدارة أن تعد الثأر من جانب إيران على عملية القنصلية يستهدف إسرائيل فقط، وبالتالي فلا يكون رد الفعل الأميركي أن ما يصيب إسرائيل يؤلم إدارة بايدن التي تعاملت مع حرب الإبادة والتهجير والتجويع من جانب إسرائيل نتنياهو، كأن الغزيين مثل الهنود الحمر في الزمن الأميركي الغابر، وأن ما تفعله إسرائيل بالغزيين هو نوع من الدفاع عن المصير.

لقد سبقت عملية الصواريخ والمسيَّرات الإيرانية تهديدات كلامية كثيرة لم تأخذ طريقها إلى ترجمة القول إلى فعْل منذ عملية تصفية قاسم سليماني، رمز الحضور الإيراني المسلح في دول وكيانات عربية تَصلح أحوالها وتركيبتها السكانية لزرع ظاهرة «الحرس الثوري» مثل لبنان وسوريا والعراق واليمن وفلسطين الغزّية التي بات شأن كل من «حركة حماس» و«حركة الجهاد الإسلامي» فيها أقوى من شأن «السلطة الوطنية الفلسطينية» التي تستند من حيث القدرات إلى «حركة فتح» التي لم تعد بثورية الستينات والسبعينات وباتت كوادرها على درجة من الترهل، فضلاً عن أن حراك سُلطتها بات مقتصراً على الشأن السياسي. ثم تأتي عملية الصواريخ والمسيَّرات المفاجئة من حيث الوسائل، لا من حيث الفعل، لترمي في ساحة الصراع الحاصل في الإقليم، وبالدرجة الأهم منه الجانب الفلسطيني - الإسرائيلي من هذا الصراع، أن الجانب المتصل ﺒ«الحرس الثوري» في إيران بات قوة ضاربة في أجزاء من الوطن العربي، وأنه بات يملك من القدرات العسكرية، وبالذات ما يتصل بالتصنيع، ومنها مسيَّراته التي حتى بعملياته التي استهدفت قاعدة إسرائيلية بالغة الأهمية كانت توصيفاً عملية ثؤيرية، أي ليست الثأر الذي عكستْه عشرات التصريحات التي أدلى بها كبار أهل الحكم في إيران ومنهم المرشد خامنئي نفسه، الذين عدّوا إسرائيل دولة باتت على أهبة طريق الزوال.

تبدو عمليات الصواريخ والمسيَّرات، من حيث الفعل وعنصر المفاجأة، مثل تلك العملية التي نفَّذتها حركة «حماس» يوم السبت 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأشعلت حرب الإبادة والتهجير والتجويع المستمرة نتيجة خشية نتنياهو من عوائد إيقافها أو ارتضاء تسوية تُرضي القتيل وتفرض أميركا وحليفاتها على القاتل الارتضاء والتسليم بصيغة الدولتين حلاً لا حل غيره. كما أن هذه العملية تزيل من المشهد الراهن عُقدة الصواريخ التي أمر الرئيس (الراحل) صدَّام حسين بتوجيهها إلى إسرائيل فيما إيران الثورية لا تفعل خطوة مماثلة. وها هي ذي قد فعلت مع الأمل ألا تدفع ثمناً كالذي أدفعه للعراق نظامُ صدَّام حسين. وهذا رهن اقتناع الإدارة الأميركية بالتفسيرات الإيرانية أن عملية الصواريخ والمسيَّرات هي رد محقّ على عملية القنصلية في دمشق يوم الاثنين 1 أبريل 2024 (أي قبل ثلاثة عشر يوماً من الثؤيرة ليلة الرابع عشر من الشهر نفسه)، وأن أي دولة بما في ذلك الولايات المتحدة يمكن أن تعتمد مبدأ الرد بالمثل أو ربما شبيهاً له في حال حدث استهداف لرموز وطنية سيادية في أي مكان. وكانت إيران بمرشدها ورئيس جمهوريتها وحرسها الثوري وقيادة قواتها المسلحة، متنبهة سلفاً وحريصة على التوضيح، ومن هنا أخذت بصيغة الرد على أن يكون ثؤيرة تستهدف القاعدة التي انطلقت منها الطائرات التي دمرت مبنى القنصلية وتفادي استهداف أحياء سكنية ومدارس ومستشفيات، وترْك أمر اعتبار العملية ثأراً كامل الأوصاف لمنابرها الإعلامية في الداخل والخارج. وهذا إلى أن يستتبع الفعل الثؤيري وفي مدى ليس بعيداً ما هو ثأر من جانب إسرائيل يداوي به رئيس حكومتها نتنياهو ما أمكن مداواته لجراحه ومخاوفه نتيجة اتساع فجوة التوافق بينه وبين الحليف الأميركي وسائر المتعاطفين معه الذين يرون أنه لولا عملية القنصلية لكانت عملية الصواريخ والمسيَّرات لن تتم. وهؤلاء ربما يرون في الفعل الإيراني نوعاً من لمس خفيف لقواعد لعبة الصراع في المنطقة وملامح من رجاحة التخطيط ودقة التصرف بحنكة وحكمة المقتدر. واعتماد العملية ثؤيرة... وليست ثأراً وفق قاعدة العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم.