باريس: تعرض الوفد الإسرائيلي المشارك في أولمبياد باريس 2024، الجمعة، لصافرات الاستهجان خلال حفل الافتتاح.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أصوات الجماهير التي حضرت الافتتاح وهي تطلق صافرات الاستهجان خلال مرور الوفد الإسرائيلي في نهر السين.

🇫🇷🇮🇱 FLASH - Israël est FORTEMENT HUÉ par la foule, au moment de son passage sur la Seine. (témoins) #Paris2024 pic.twitter.com/pD0VpiF8OT — AlertesInfos (@AlertesInfos) July 26, 2024

وكان منتخب إسرائيل الأولمبي، قد واجه أيضا في استاد حديقة الأمراء في باريس، نظيره المالي، وسط عاصفة من صافرات الاستهجان.

وانطلقت الصافرات بكثافة، خلال عزف النشيد الوطني لإسرائيل، كما ارتفعت أعداد من الأعلام الفلسطينية في المدرجات.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية 2024 بعد خمسة عقود من مقتل 11 رياضيا إسرائيليا على أيدي مسلحين فلسطينيين في أولمبياد ميونيخ عام 1972.

وكانت اللجنة الأولمبية الفلسطينية قد دعت إلى استبعاد إسرائيل من الألعاب الأولمبية في رسالة مفتوحة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

واتهمت اللجنة في رسالتها إسرائيل بانتهاك الهدنة الأولمبية ومواصلة حملتها العسكرية في قطاع غزة.