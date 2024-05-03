في حفلة أقامتها السفارة البلجيكية في لندن عام 1983 على شرف رئيسة الوزراء البريطانية -آنذاك- السيدة مارغريت تاتشر وعدد من الشخصيات الأوروبية؛ بينهم الرئيس الفرنسي الراحل فاليري جيسكار دستان، صادف أن كان مرور السيدة تاتشر أثناء دخولها القاعة بمحاذاتي فاقتربت مني أكثر وهمست في أذني دون أن تصافحني أو حتى تلقي علي تحيتها المعتادة بل قالت: يا عبدالله أنتم أكثر الشعوب إزعاجاً لمخططاتنا في الشرق الأوسط. لم تسمح لي بمناقشتها أو الاستفسار منها عما تعني ولكني فهمت الرسالة كما أرادت.

في ندوة عقدتها جامعة وسكانسون عام 1996 بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على نهاية الحرب الفيتنامية قالت دوروثي ردغريف، وهي أستاذة في الجامعة ومستشارة سابقة في البيت الأبيض لشؤون الشرق الأقصى في محاضرتها تلك الليلة: إن حرب فيتنام ليست سوى تمثيلية افتعلها الإسرائيليون لتمرير أجنداتهم وتبرير حروبهم ضد الدول العربية. بعد نهاية المحاضرة انتحيت بها وسألتها كيف يكون للإسرائيليين دور في حرب فيتنام، فقالت وهي تضحك ضحكتها القصيرة المعتادة: يا ابن بخيت كأنك لا تعرف تأثير جيمس ماكنمارا وهو صديقك وحجم نفوذ اللوبي الصهيوني في واشنطن، مشكلتكم أيها العرب أنكم لا تقرأون.

تجربتي وتجربة كثير من زملائي المفكرين سوف تساعدك حتما على بلوغ درجة مفكر أو حتى عضو بارز في تنظيم الإخوان المسلمين. عندما تتابع، على سبيل المثال، حوارات الدكتور الكويتي عبدالله النفيسي ستجد تشابهاً بين تجربتي وتجربته. فالنفيسي التقى بأردوغان والتقى بالخميني وكان يلتقي بعدد من أعضاء البرلمان البريطاني وجلس مع كثير من زعماء العالم أو بالأصح كانوا يجلسون معه.

على أي حال، ثمة عدد من المفكرين يمكن أن تستفيد من تجربتهم أيضاً، لا تتوقف عند تجربتي وتجربة الدكتور النفيسي. أنصحك أن تستفيد من تجربة الشيخ عبدالمجيد الزنداني ولكن بحذر. فتجربة الزنداني فريدة من نوعها تتطلب شجاعة وجرأة. فالشيخ -رحمه الله- لم يتفرَّد في العلم الديني فقط، بل فتح آفاقا واسعة على العلم والسياسة. يكفيه أن نافس زغلول النجار في ما عُرف بالإعجاز العلمي. هذا يعود في جزء منه إلى خبرة سنة كاملة في سنة أولى كلية الصيدلة. كفته سنة واحدة في كلية الصيدلة أن يقدم للبشرية أول وآخر علاج لمرض الإيدز الذي عجزت عنه كبريات شركات إنتاج الأدوية التي تصرف مليارات على البحث العلمي، وألحق ذلك باكتشاف دواء لوباء الفيروس الكبدي، وسوف يحفظ له التاريخ انه كان أول من اكتشف الأعشاب النبوية.

لعلك لاحظت قولي (بحذر)، فالشيخ الزنداني كان واسع الاطلاع ويعرف سيكولوجية الذين يهتفون له، مما سهل عليه الغوص في ملفات الدول الكبرى السرية. كان أول وآخر إنسان اطلع على تقرير مجلس الأمن القومي الأمريكي الذي رفعه لأوباما والذي يؤكد فيه أن المسلمين سوف يعلنون قيام الخلافة الإسلامية في 2025 والزنداني أيضاً أول وآخر إنسان على وجه الأرض الذي قرأ كتاب نائب رئيس الدوما (مجلس النواب الروسي) في كتابه صراع الحضارات الذي قال فيه: في عام 2020 سنشهد قيام حضارة عالمية جديدة تمتد من الصين شرقاً إلى المحيط الأطلسي غربا واسم هذه الحضارة الخلافة الإسلامية

أطلع على هذا الرابط:

https:/‏/‏youtu.be/‏7-Y7B95QJFg?si=gPZBastWQUQvx8ft

لا شك العلم والثقافة مهمة في تكوينك الفكري خصوصاً إذا أضفت أي شهادة دكتوراه تزخرف بها اسمك، ولكن الأهم أن تتحلى بأخلاقيات زغلول النجار والنفيسي، وفي مقدمة الجميع أخلاقيات الشيخ عبدالمجيد الزنداني.