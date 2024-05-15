مرت 76 عاماً على نكبة فلسطين!

مع كل يوم يضيع الحق، وتضيع الأرض، وتضيع السيادة للأرض المقدسة التي ولد فيها السيد المسيح عليه السلام، وأُسري بسيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام إليها، ووجدت كنيسة القيامة وشيد المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

نحن جيل ولد وهو يتعلم في أيام دراسته الأولية أننا نعيش في عالم ما بعد النكبة، نكبة تهجير الشعب الفلسطيني الصبور عام 1948، وعشنا ندرس أن فلسطين التاريخية هي بلادنا من البحر إلى النهر لا نفرط في ذرة رمل واحدة منها، ولا نتنازل عن شجرة زيتون أو شجرة تين تزرع في أرضها الطيبة.

«النكبة» هي وصف للحدث الصعب المؤلم الذي تلى نتائج حرب فلسطين والهدنة والقرارات الدولية والمؤامرات العالمية على حل مشكلة يهود العالم على حساب أرضنا العربية.

النكبة هي وصف دقيق أطلقه المفكر القومي الدكتور «قسطنطين زريق» وكتب عنها مؤلفات ومقالات يحذرنا فيها من تبعات ضم الأرض العربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وداعميه.

وعلمنا التاريخ، وهو خير معلم، أن ضياع الأرض رغم معناه المؤلم وتبعاته القاسية وتأثيراته الاستراتيجية والديموغرافية والجغرافية، إلا أنه ليس النكبة الحقيقية، ولكن النكبة تكمن في فشلنا في اتخاذ إجراءات ودفع فاتورة استعادتها بذكاء، وحنكة وشجاعة وتضحية.

فاتورة استعادة أي أرض محتلة لها ثلاثة خيارات لا رابع لها:

الخيار الأول: العمل العسكري سواء كان نظامياً أو شعبياً.

الخيار الثاني: العمل الدبلوماسي وهو يقوم على التفاوض العلمي والعملي سواء كان ثنائياً بين طرفي الصراع أو برعاية مؤتمرات دولية.

الخيار الثالث: هو خيار الجمع بين العمل العسكري المؤدي إلى مفاوضات دبلوماسية للتسوية.

آخر ما بقي من أرض متاح التفاوض عليها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كان عقب أوسلو التي أتاحت إقامة دولة لها حال نجاح المفاوضات على 22 % من أرض فلسطين التاريخية.

ومنذ أوسلو حتى الآن يتم عمل ممنهج وشرير لقضم الأرض الفلسطينية بحيث يصبح الواقع على الأرض هو الآن:

1. لا توجد قطعة أرض ممتدة خالية من ثقوب الاستيطان الإحلالي الإسرائيلي يمكن إنشاء وإقامة الدولة عليها.

2. مساحة ما بقي الآن ما بين 8 إلى 10 % فقط من أرض فلسطين التاريخية.

النكبة في الاستيطان المدعوم بحكومة دينية متطرفة تريد ابتلاع كل الأراضي وتمارس الاستيطان الإحلالي بصمت وغطاء ورعاية العالم.