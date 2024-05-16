الجامعاتُ ساحاتٌ للعلم، دورٌ للثقافة، مناراتٌ للمعرفة، بها تُدار عجلات ودواليب الفكر، فيها تُصقل المواهب، من خلالها تنطلق مفاتيح الاطّلاع، بها تُثبّت المعلومة. جامعاتنا في المملكة العربية السعودية هكذا هي، وجامعةُ الأميرة نورة بنت عبد الرحمن معقلُ ذلك كُلّه؛ انطلقَ منها يوم الأربعاء المؤرّخ في السابع من ذي القعدة للعام 1445هـ الموافق الخامس عشر من شهر مايو للعام 2024م، مؤتمرُ (هُويتنا نُترجمها)؛ وذلك انطلاقًا من أهدافها الاستراتيجية، التي منها "قيادة التأثير المعرفيّ والمجتمعيّ"؛ وذلك بمدِّ جسور التواصل مع المجتمع المحليّ والعالميّ، والتأثير المعرفيّ والإعلاميّ والحضور الدوليّ المؤثّر. وكذلك من رؤيتها ورسالتها اللتان تُشيران إلى المساهمة في بناء الاقتصاد المعرفيّ، وإنفاذًا وتطبيقًا وتفعيلاً لرؤيتنا الوطنية 2030، في الذكرى الثامنة لانطلاقتها، المؤكدة على "تعزيز القِيَم الإسلامية والهُويّة والوطنية"؛ وذلك بالإسهام في ترجمة الهُوية السعودية عبر اللغات والثقافات الأخرى، ونقل إرث المملكة الثقافيّ والأدبيّ والتاريخيّ والحضاريّ إلى العالم. وانسجامًا مع ما تعيشه بلادنا، المملكة العربية السعودية، من حراكٍ ثقافيّ غير مسبوق في ظلّ توجيهٍ كريم من قيادتنا التي تبنّت العلم مُرتكزًا لنشرِ الثقافة والمعرفة. فمن أجلِ ذلك؛ أُنشئت وزارة الثقافة، وأُسست هيئةٌ للأدبِ والنشر والترجمة؛ اللتان تقومان وتعتمدان على "تعزيز الهوية الوطنية، وتشجيع الحوار الثقافيّ مع العالم"؛ فتُساعدان وتتبنيان نشرَ المعرفةِ من خلالِ منافذ عدّة؛ كمعارض الكتب والندوات والمؤتمرات ووسائل التواصل المقروء منها والمكتوب والمسموع. كما أنهّا تعمل على مبادراتٍ لتحويل الأمثال الشعبية والقصائد العربية المقتبسة من الثقافة السعودية، وتصميمها وتنفيذها بطريقة القصص المصورة.

مؤتمرُ (هُويتنا نُترجمها) نافذةٌ من تلكم النوافذ؛ بل الباب الواسع الذي من خلاله يُفتَتح الاطلاع على كنوز هويتنا الوطنية؛ سواءٌ الأدبية أم اللغوية أم الثقافية أم التاريخية أم الدينية؛ التي نَعتزُ ونفخر ونفاخر بها.

بلادنا، المملكة العربية السعودية، غنيةٌ ثريةٌ بهكذا مجالات، ومتميّزة، بل متفرّدة؛ إذ لا يجاريها في هذا العالم من يقول أنا؛ بل هيَ من تقول هأنذا. ما دارَ بالمؤتمر من جلساتٍ وورش عمل وفعاليات كان محط الأنظار والاهتمام ممن حضر ذلك أو عبر دائرة التواصل أو من خلال ما نُشِر. بقيَ أن أُشير إلى أنّ على وزارة التعليم والجامعات استثمار مُخرجات ذلك المؤتمر وتوصياته، وما قُدّم به من أوراقٍ ثريّة مُثمرة، ومن المُستحسّن أن يُعمَل على تثقيف طلاب وطالبات التعليم العام والجامعيّ بالهوية الوطنية؛ ليكونوا على درايةٍ واسعةٍ بهويتنا؛ يُفاخِرونَ ويتباهونَ بها؛ فهم المؤتمنون على نقلها للآخر؛ سواءً بالنقلِ اللغويّ المُباشِر، أم بالوسائل الأخرى؛ كالقصص المُصوّرة وفن المانجا، والأفلام السينمائية، والروايات، وغيرها. ومما يجدر ذكره أنّ كلية اللغات وكلية التصاميم والفنون قد خصصتا مشاريع تخرّج الطالبات للعام الجامعيّ 1445هـ/2024م لتكون حول (هُويتنا الوطنية)، وعُرضِت تلكم المشاريع في المعرض المُصَاحب للمؤتمر.

فتُحمد جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلةً بكليّة اللغات على تبني ذلك المؤتمر الذي من خلاله فُتَح بابٌ واسع، وأُشرعت نوافذ؛ فهويتنا الوطنية دقيقة المعاني، نفيسة الدلالات، عظيمة المضامين. فمن هذا المؤتمر، ومن خلال أهدافه المتمثلة في نقل الإرث الثقافيّ والتاريخيّ والأدبيّ والفكريّ للمملكة العربية السعودية وترجمته عالميًا؛ تكونُ انطلاقة ترجمة هويتنا الوطنية ونشر ثقافتها بالوسائل والطرق المختلفة التي تنقل معاني هويتنا الوطنية إلى العالم أجمع؛ فهُويتنا الوطنية غالية، تستحق مِنّا الكثير والكثير.