عمّت الشارع الكويتي فرحة عارمة ومرحبة بتزكية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ولياً للعهد، وسمو ولي العهد، حفظه الله، من رجال الدولة الذين خاضوا غمار السياسة المحلية والدولية.

سمو الشيخ صباح الخالد من رجالات الكويت الذين يشهد لهم القاصي والداني بسمو الخُلق والتدين، وزد على ذلك محبته لأهل الكويت، واليوم نرفع لسمو أميرنا ووالدنا أسمى آيات الشكر على هذه التزكية الحكيمة لشخصية وطنية بارزة ومُخلصة للكويت، فنعم الاختيار ونعم القرار. نجدّد ولاءنا لسمو أميرنا وولي عهده الأمين سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، حفظه الله.

فمرحباً بك يا أبا خالد، سنداً لوالدنا وقائدنا صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه... والتهنئة موصولة لشعب الكويت الوفي ولخليجنا ولأمتنا العربية بصباحنا الخالد، حفظه الله ورعاه... دمتم بخير.

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