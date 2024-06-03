هي وسيلة من وسائل حماية الأرواح، ووسائل النقل، والممتلكات العامة؛ جرّاء السرعات العالية أو الإهمال في القيادة، أو عدم الانتباه من سائقي المركبات أو من عابري الطريق من المشاة؛ وبخاصة أمام الأماكن العامة، كالمدارس والمساجد والحدائق العامة، وما إلى ذلك من مناطق عامة حيوية.. هذا إذا افترضنا أنها وُضعت في أماكنها الصحيحة والمنطقية التي تؤدي غرضها المرسوم لها، وبالشكل والمواصفات المناسبة.

تلك هي دواعي إنشاء أو وضع مطبات الشوارع، لكن ما هي الآثار السلبية الناجمة عن تلك المطبات إذا كانت لا تحتكم إلى المواصفات السليمة، أو الكيفية المناسبة، أو الأماكن الممكنة..؟! فحين تكون المطبات متجانسة مع الشارع، أي غير ظاهرة لشبه استوائها مع الشارع ممثلة بخطوط عبور المشاة فقط، فإنها لا تؤدي غرضها، إذ لا يتمكن المشاة من العبور بطمأنينة وأمن وسلام، خوفاً من معظم سائقي المركبات الذين يدركون تماماً عدم وجود مطبة في المنطقة المخصصة لذلك، بل مجرد خطوط بيضاء لا تسمن ولا تغني من جوع، فلا يعيرون المشاة أي اهتمام أو اعتبار إنساني؛ مما يتطلب الأمر استبدال تلك الخطوط بمطبات وفق المواصفات الموضوعة من الجهات المختصة في ذلك.

وضع الشواخص التحذيرية على مقربة جداً من المطب، لا تمكّن السائقين من تفادي المطب حين يكون مسرعاً، لاسيما الذين ليس لديهم علم بوجود المطب، ما يؤدي ذلك إلى ما لا تحمد عقباه.. الأمر الذي يتطلب وضع الشواخص التحذيرية على مسافة منطقية ببعد مناسب، مع وضع علامات تحذيرية أو تنبيهية تدل على وجود مطب.

كذلك؛ حين يتم وضع خطوط عبور المشاة بالقرب من الميدان (الدّوّار) دون أن تكون الخطوط على مرتفع اسفلتي أو ما إلى ذلك من مرتفعات اصطناعية (مطبات) تُجبر السائقين على تخفيف السرعة، وبالتالي تسمح للمشاة بعبور الطريق بطمأنينة وأمن وسلام؛ وما إلى ذلك من ملاحظات تستوجب الانتباه..

إذن، على ضوء ما تقدم، نؤكد ضرورة أن يكون المطب السليم في المكان السليم، وبالكيفية والتوقيت المناسبين.. وبحسب أهل الاختصاص، لابد وأن تعتمد المطبات في إنشائها على مختلف الشوارع وفي التقاطعات الخطرة، وأمام الأماكن الحيوية العامة الآهلة بالسكان ومرتبطة بالحركة البشرية على أسس علمية مدروسة، من حيث الأساس في إنشاء أي مطب يعتمد على نوعية الشارع والسرعات المحددة له، إذ إن الجانب العلمي والهندسي لوضع أي مطب هو وجود شارع مزدحم ويشكل خطراً على السلامة العامة ويحتاج إلى تخفيف السرعة، لتحقيق السلامة والأمان لمستخدمي الشارع، من المارة وسائقي السيارات.