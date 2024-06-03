• من يعتقد مجرد اعتقاد أنه يستطيع ضرب العلاقة بين الأهلي والأهلاويين هو أشبه بمن يبحث عن الثلج في جبال العرضيات.

• والتشبيه هنا يوافق «هواي»، ولا بأس أن يشاركني هذا الهوى عاشق نصير البسطاء «محمد أبوهداية».

• الأهلي أنهى موسمه بحالة عشق هي الحدث والحديث والعناوين والتفاصيل، ومن أراد معرفة هذه الحالة يجب أن يكون «منّا».

• أرى اليوم أن جمهور الأهلي أوصل رسالة إلى لجنة الاستقطاب والشركة وقبلهم الصندوق، أوضح من أن تفسر.

• رسالة فيها مضمون وجدت بعضه في منشور للزميل وليد الفراج قال فيه: «لو كنت مسؤولا عن مصادر تمويل ودعم أندية دوري روشن لنظرت بشكل خاص للمدرج الأول في دوري هذا العام. ‏هذا المدرج أنقذ الموسم «جماهيريا» ومن الذكاء الإستراتيجي تنمية حماستهم لاستمرارها وتصاعدها بالموسم الجديد عبر زيادة التمويل والاستقطاب، فقد كانت مدرجات روشن 2024 خضراء بشكل واضح».

• فكل ما يريده هذا الجمهور الوفي هو تثمين دوره بضرورة إعادة صياغة الفريق.

• ولا أظن أن المعنيين بالأمر أخي وليد لم يروا ما رآه العالم، بل أجزم أن الرسالة وصلت ولا تحتاج إلى تفسير يا حبيب الكل سعد.

• الأهلي لا بد أن يثمن دور جمهوره الذي شكل علامة جودة في موسم عالمي.

(2)

• من حق الدكتور خالد العيسى أن يرشح نفسه لرئاسة الأهلي، لكن سؤالي له: ماذا قدمت للأهلي في موسم رئاستك كي تجدد الرغبة في الاستمرار؟

• وفي نفس الوقت أسأل جمعية الأهلي: ما دوركم كأعضاء في ما يحدث الآن من تسابق على رئاسة الأهلي؟

• هل اكتفيتم بالتأمين على من يدفع أكثر يرأس؟ «وا أسفاااااه».

• ومضة:

اجامِل وابتسم والضيقات مخفية

وحالي طواه الحزن واقول متعافي.