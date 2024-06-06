نهنئ سمو الأمير حفظه الله ورعاه والشعب الكويتي العزيز على تعيين سمو الشيخ صباح الخالد الصباح حفظه الله ولياً للعهد، أعانه الله وسدد على الخير خطاه لخدمة البلاد والعباد.

العلم نور

معالي أ. د. عادل العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلنا ثقة بأنكم تعملون لصالح أبنائنا، ونعلم أنكم تلقون الدعم بتوجهكم في محاربة الفساد داخل المؤسسة التربوية. نعلم أنك محارب شرس للفساد، وقد دخلت عش الدبابير وجحور الأفاعي سادة الفساد في وزارة التربية، أصحاب الشهادات المزوّرة ومهربي الامتحانات وأصحاب المناصب البرشوتية والدروس الخاصة ومعارضي البصمة، كلهم اجتمعوا والرداحين التابعين لهم لثنيكم عن مواصلة الإصلاح. نقول وبكل صراحة، طريق الإصلاح شاق ومتعب، لكن بدعم من القيادة السياسية والحكومة سنصل إلى الهدف المرجو، إلى تعليم خال من الفساد ومخرجات تعليم يمكنها المشاركة في بناء وطن. لا تلتفت لنعيق الغربان في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن لف لفهم، فهم أدوات أهل الفساد في هذا البلد.

ذخر

أرسل لي صديق عزيز يعمل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية رابط حساب المؤسسة في «إنستغرام»، والذي حمل اسم «ذخر»، اطلعت على هذا الحساب وفعلاً فيه كثير من الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمتقاعدين، وللأسف لا تأخذ دعماً إعلامياً قوياً، سواء من المؤسسة أو وسائل الإعلام الحكومية والأهلية.

الصديق العزيز أوصاني أن أبلغ «بوراشد» الذي كان «يتحلطم» الأسبوع الفائت على الخدمات التي تُقدم له كمتقاعد بعد أن ترك الوظيفة، وأنه - «بوراشد» - أحد الذين لم يسمعوا عن هذه الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمتقاعدين. كما أبلغني الصديق أن أوصل رسالة لجميع المتقاعدين بأن هناك الكثير من المشاريع الصحية والرياضية والترفيهية جاهزة كدراسات، ولكنها بحاجة إلى موافقات حسب الإجراءات الحكومية المتبعة، وجود هذه المشاريع على أرض الواقع سينعكس بشكل إيجابي على المتقاعدين. انتهت الرسالة.

ذخر يا مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وينهم!

سألني صديق أسئلة عدة لم أعرف الإجابة عنها. قال لي:

- لماذا أعضاء مجلس الأمة سابقاً ساكتين عن المزدوجين والمزوّرين ولا نتذكر شخصاً فيهم تكلّم وطالب بتطبيق القانون عليهم؟!

- لماذا لم يبادر أعضاء مجلس الأمة سابقاً في سن قوانين تحمي مواد التموين من التصدير للخارج؟!

- لماذا لم يطالب أعضاء مجلس الأمة تطبيق القانون على المستهترين أصحاب السيارات التي تم تغيير لونها ورقم الشاصي ولا يوجد لها سجل في المرور، ويستخدمون هذه السيارات في «الاستعراضات الخطرة» على حياة المواطنين داخل المناطق وبين المنازل في دوائرهم الانتخابية؟!

- لماذا دائماً يقف أعضاء مجلس الأمة ضد كل قرار لتطبيق البصمة في الحضور والانصراف للموظفين الحكوميين؟!

ما لقيت أجوبة، اللي عنده الجواب يرسله وسنقوم بنشره.

ملقا

نتذكر حوار إحدى المسرحيات بين الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا،رحمة الله عليه، والفنان الكبير عبدالعزيز النمش (إم عليوي) رحمة الله عليه والفنان الكبير سعد الفرج حفظه الله وأطال في عمره، حين انتقدت (الزوجة) عبدالعزيز النمش عدم مساعدة السفارات الكويتية للمصطافين الكويتيين في تلبية بعض النواقص مثل (البهارات والفلفل وغيرها من مواد تستخدم للطبخ). في ملقا، تم افتتاح قنصلية لخدمة السياح الكويتيين، وأعتقد أن تواجد الجالية الكويتية (الوافدين الكويتيين) هناك بحاجة إلى قنصلية، في كل سنة نفس العوائل والحمد لله تتم سرقة مجوهراتهم ولا أعرف لماذا؟! وفي كل سنة تتم سرقة المجوهرات نقول إنهم تعلموا الدرس، لكن للأسف يتم جلب مجوهرات أخرى السنة المقبلة وتتم سرقتهم أيضاً. لماذا؟ لا ندري

هؤلاء نقول لهم، القنصلية ليست مكتب تحري ومتابعة حرامية الذهب والألماس، الأفضل عدم جلب المجوهرات «فكونا» من هذه السالفة، ترى السالفة امصخت، وصارت واضحة وايد.

القنصلية من مهامها مثلاً: واحد جوازه ضاع، واحد تعرّض لمشكلة قانونية في تعاملاته، شخص أصيب بمرض خطير وغيرها من أمور تهم المواطن، أما البهارات فيمكن إحضارها من مطابخكم بالكويت ومجوهراتكم خزنوها في خزائنكم في المنزل أو البنوك بدل السفر فيها، والشاطر يفهم.

وسام

تزامن حل البرلمان البريطاني مع خبر (قرار السلطات هناك منع دخول الداعية الشيخ عثمان الخميس،حفظه الله، إلى بريطانيا للأبد، والسبب موقفه ضد الشواذ). إن كان هذا السبب، فعلينا أهل الكويت تهنئة شيخنا الفاضل بهذا التميّز والوسام عن باقي الشعب الكويتي.

اخترقونا

لاحظت ظاهرة أو تزامناً غريباً بين استخدام «كرت» البنك واتصالات دولية من دول (أحلف بالله لا أعرف أحد فيها) مثل هذه الدول (جزر سليمان، سنغافورة، تونغا) في كل مرة أستخدم فيها كرت البنك للدفع، سواء داخل الجمعية أو المقاهي أو المطاعم، بعد مدة قصيرة يصلني اتصال من هذه الأماكن الغربية ولا أعرف سبب هذا التزامن.

معلومات

- هناك قاعدة متفق عليها بين الرجال، «طويل اللسان» والمستعرض العضلات خارج بيته هو أضعف من الدجاجة داخل البيت، وأن كل الذي يخرجه من صراخ خارج البيت عبارة عن «غازات» من الضغط العالي الداخلي عليه، «معلومة علمية».

- انتقد نائب الحرس الثوري موقف الحكومة الإيرانية من حقل الدرة وأن لهم حصة تساوي 40 % وأن الحقوق لا تُعطى بل تُؤخد، وجه الكلام لحكومته واسمعي يا جارة، «معلومة غاز عسكرية».

الحر والكهرباء

حققت مدينة الجهراء رقماً قياسياً على مستوى العالم، حيث لامست درجة الحرارة فيها نهاية الأسبوع الفائت 51 درجة والحمد لله الأمور كلها طيبة ولم يتضرّر أحد.

وزارة الكهرباء تصرخ «تحرش» المؤشر بالخط الأحمر في استهلاك الكهرباء وتطالب بترشيد الاستهلاك، لكنها تعلم أن هذا مستحيل ودرجات الحرارة بهذا الارتفاع. في ستينات القرن الماضي، كانت وزارة الأشغال بعد صلاة العصر ترسل «تناكر» ماء وترش الشوارع داخل المناطق عندما كانت المناطق في بداياتها، هذه المرشات مازالت بعض الدول «المتخلفة النامية» مثل «روسيا» تستخدمها في رش شوارعها بعد أن وصلت درجة الحرارة إلى 20 درجة مئوية، (نفس درجة حرارة شتاء الكويت).

اقترح أن تكلف كل جمعية تعاونية برش شوارع المنطقة التابعة لها بماء البحر بعد أن يوضع فيه قوالب ثلج لتخفيف درجة الحرارة، وبالتالي يخف استهلاك التكييف، ويمكن نتحول إلى بلد سياحي اصطناعي في الصيف، بدل الخساير وبناء محطات الكهرباء والطاقة الشمسية.

وعلى الخير نلتقي...