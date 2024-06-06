الدكتورة خيرية إبراهيم السقاف شجرة الكلمة التاريخية المجنّحة التي تتمدد فروعها لتشمل عقودًا لا تنتهي من الحضور.. ليس أولها الثمر وليس آخرها الظلال.. هي أم الفراشات في كل التواريخ والأزمنة، تأخذ بيد الظلال للشمس، والأقمار للسماء، والرياح للغيوم الممطرة.. بدأت الحروف نورًا، وحملت على عاتقها عبء الحضور الواثق للمرأة في صحافتنا كاتبة ورائدة وقائدة في هذا المجال الذي انطلق مسيّجًا بشوك العادات والتقاليد وضمور الوعي، ومؤجلاً لزمن بعدها، فلمسيرتها مدوّنات كثر تبدأ بها وتنتهي إليها، ولسيرتها عطر الطيبة وفوّاحة البشاشة ونبل التواضع وحقيقة المعرفة.. إنها الغيمة التي لا نعرف عنها إلا أنها تخلّت عن ملوحة الحضور وجاءتنا مطهّرةً كمائها المقطّر على أوراق شجر المعرفة وجماليات اللغة.. اليوم تتناقل الأخبار جمع ديوانها في نص الهايكو من قبل الباحث والشاعر الواعي والمتميز د. أحمد القيسي.. ليؤكد لنا أن هذه الغيمة التاريخية كانت أول من طرق هذا الفن وأصّل له فينا ثم تنفتح أمامي مجلدات الذكرى، وكنوز الكلام، وقدرة اللغة على أن تقول الكثير في قليلها، والعميق في بساطتها، حيث حرصتُ دائماً على تتبع حروفها المختلفة التي ظلّت دائما أشبه بكبسولة مضغوطة نعالج بها صداع الحياة، ونستمد من خلالها حجّة العبارة الأنيقة الواثقة في مجالس اللغو، وندرك بها بوصلة الجمال والوصول في توهان الطرق التي لاتؤدي كلها إلى رؤيا.. عن أثرها وتأثيرها في من مرّ تحت سقف كرمها يوما على كل مستويات الحياة حكايات لا تنتهي ومواقف شتى يدركها ويحياها كل من لامس الوفاء روحه يوماً، فما ذكرت إلا وذكر النبل، ولا مرّ اسمها إلا وتطايرت فراشات كثيرة استطاعت برعايتها وكرم روحها أن تدرك الفرق بين الضوء والنار.. يقول عنها الدكتور إبراهيم التركي مدير تحرير الشؤون الثقافية بصحيفة الجزيرة سابقا.. وهو الذي زاملها في آخر حضور صحفي منتظم لها في صحيفة الجزيرة : (هي الأولى في كثير من مناشط الثقافة والحياة. وهي الأولى أسلوباً وهي الأولى التي أضافت قيود (التخصص) إلى فضاء (الإبداع، فالتزمت.. ولم تدخل نفسها في دوائر الادعاء والبطولات والمزايدات، وهي الأولى في كثير من التفرد بأعمالها الرسمية والمهنية والاجتماعية) وفضلاً عن إبداعها المدهش ككاتبة وكشاعرة من نوع متفرّد جداً لا يشبهه بها غير نفسها، كانت د. خيرية أول مديرة للتحرير في الصحافة المحلية حيث بدأت منذ أربعين عاما ككاتبة، ومشرفة على الصفحات النسائية، تشربت الصحافة ودهاليزها باكرا فتأصلت تجربتها ونمت خبراتها، فجاءت زاويتها التي بدأت في جريدة الرياض منذ عددها الأول مساحة للأمل في المستقبل وافتتاحية لعمر من الإبداع بدأته باكرا، كانت كلماتها رغم بساطتها تحمل عمق وصفاء المبدع الذي يدرك أبعاد وقدرات قلمه وإلى أين يتجه.. كذلك كانت (حروف وأفكار) وغيرها من كتابات السقاف صوتاً هادئاً لم يملأ مساحة حياته بالصخب والضجيج بل ملأتها بالتحصيل العلمي والفكري والأدبي ليشع قلمها حباً وأملاً وعطاءً. وبعد.. لم تكن هذه المساحة الضئيلة مقارنة باتساع تاريخ هذه الأم المدهشة إلا كلمة وفاء حاولت أن تقول شيئاً عفوياً لشاعرة وكاتبة ورائدة تركت كل شيء في ذمة تاريخها المضيء وما أحوجنا اليوم لنتذاكره قدوةً ونتباهى به توثيقا...