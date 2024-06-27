لم يكن تبرّم الشاعر إبراهيم طوقان من التعليم آتياً من جلال الرسالة ولا من سمو المهمة، بل لأنّ عملية التعليم برمتها مرهقة وشاقة تأكل أعصاب المعلم وتُعشي عينيه.

ولا ريب في أنّ التعليم شأن بالغ الأهمية، ويندرج في سياق بلورة مفاهيم وأنساق جديدة؛ بهدف خلق استراتيجية تروم بناء مجتمع وبيئة تعليمية تواكب التطورات، وتحقق أهداف التنمية المستدامة على الصعد كافة. كما أنّ العمل على إيجاد هذه البيئة يتأتى من خلال تهيئة الطلبة، ومدهم بالمعارف والعلوم؛ بما يمكّنهم من اكتساب المهارات، ويعمل على تحفيز صناعة الوعي المجتمعي، لاسيما في العصر الرقمي الحالي الذي يعصف بالثوابت.

العملية التعليمية، فيما مضى، كانت مرهقة للطالب والمعلم على حدٍّ سواء، وهو ما جعل الشاعر طوقان يشكو من مشقة وصعوبة التعامل مع بيئة التعليم في زمانه، وقد أدت به هذه المكابدة إلى كتابة قصيدته المشهورة التي يعارض بها قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي ذائعة الصيت التي مجّد بها مهمة المعلم ورسالة التعليم، وكان مطلعها:

قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا

كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا

أَعَلِمتَ أَشرَفَ أَو أَجَلَّ مِنَ الَّذي

يَبني وَيُنشِئُ أَنفُساً وَعُقولا؟

لقد تغنى العرب شرقاً وغرباً بهذه الأبيات حتى أصبحت شعاراً للمعلم ورمزاً لأهميته في المجتمع. بيْد أنّ الشاعر والمعلم إبراهيم طوقان لم يرُقْ له ما تغنى به أمير الشعراء، وقد أخذ على شوقي أنه يقول مجرد شعارات؛ ذلك أنّ شوقي لم يجرّب التدريس، ولم يكابد ما يكابده المعلمون من ضيق ورتابة في بيئة المدرسة ومتطلباتها المرهقة، مما ضاعف من حنق طوقان وأثار بركان شاعريته؛ فراح يعارض شوقي بقصيدة يقول فيها:

شوقي يقول وما درى بمصيبتي

قم للمعلم وفّه التبجيلا

اقعد فديتك هل يكون مبجلاً

من كان للنشء الصغار خليلا

ويكاد يقلقني الأمير بقوله

كاد المعلم أن يكون رسولا

لو جرّب التعليم شوقي ساعة

لقضى الحياة شقاوة وخمولا

هذه السخرية «الطوقانية» اللاذعة عكست حقيقة معاناة المعلم الذي جسّدها الشاعر، ناهيك عن ضعف الرواتب والاعتبارات الأخرى التي تجعل حياة المعلم مسيّجة بالقيود والإكراهات.

ولكنّ السؤال الذي يطرح نفسه في ظل هذه المعارضة الشعرية: هل كان الشاعر والمعلم طوقان ليقول مثل هذه الأبيات لو أنه عاش في عصرنا؛ أي عصر الثورة التقنية، وذيوع منصات الإنترنت المتعددة، وابتكارات الذكاء الاصطناعي الذي أحدث انقلاباً في مفاهيم التدريس، وأثّر على التعاليم بنيةً ومحتوى؟

ما أنفك عصرنا الراهن يشهد تنوعاً مدهشاً في تقدم الذكاء الاصطناعي على أساليب العملية التعليمية، سواء عبر الواقع الافتراضي أو المعزز، وفي مختلف ميادين الحياة ومجالاتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، وسواها.

التقنيات الحديثة والممارسات الجديدة أسهمت بدورها في تحسن المهارات وتحفيز تفاعل الطلبة مع المعلمين. وبرزت قدرة هذه التقنيات الفائقة على القيام بدور المساعد الافتراضي الذي يستطيع تحمّل عبء المعلم اليومي، من تصحيح الدفاتر، وتحليل البيانات، والإجابة عن الاستفسارات، وطرح المقترحات بما في ذلك تنمية مهارات الطلبة، ورفع مستواهم في قواعد اللغة ووضع علامات الترقيم وضبط الإملاء. أي أنّ الذكاء الاصطناعي أنتج بيئة مبتكرة في محتوى التعليم والتعلّم.

وفي غمرة هذه التحولات، هل سيبقى طوقان متبرماً ماضياً في شكواه من رؤية الدفاتر وتصليح الأخطاء، وهل سيظل مصرّاً على قوله:

حسب المعلم غمَّة وكآبة

مرأى الدفاتر بكرة وأصيلا

مئة على مئة إذا هي صلِّحت

وجد العمى نحو العيون سبيلا

ولو أنّ في التصليح نفعاً يرتجى

وأبيك لم أكُ بالعيون بخيلا

العالم يعيش في حقبة مختلفة، ولو أنّ شاعرنا ومعلمنا توفرت له مثل هذه التقنيات، فلا ريب أنه سيغيّر رأيه، ولربما امتدح ذلك في قصيدة يهيب بها بالأتمتة وبراعة المنصات الرقمية. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ على شاعرنا الكبير أن يطمئن، وأن يرقد بسلام؛ فدور المعلم ما زال أساسياً وأدوات الذكاء مهما بلغت من تقنية لن تحل محله حلولاً نهائياً مبرماً؛ إذ لا بديل عن التفاعل البشري الذي يعد أساس الجودة في عملية التدريس، وغرس القيم، وتحفيز الضمائر، فهذا الجانب الوجداني يحتاج إلى معلم قدير و(مقدَّر) صبور منفتح، يتحكم في المنصات التقنية، ويسخّر العصر الرقمي بما يضمن التنمية المستدامة والاستنارة والإبداع.