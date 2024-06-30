كانت مدعوةً لأن تغنّي في افتتاح دورة باريس الأولمبية، قريباً، لكن يبدو أنَّ الأمرَ يحتاج لمعجزة. وما زال هناك بين الباريسيين من يصدّق أنَّ سيلين ديون ستأتي إليهم ستقف فوق زورق في «السين»، وتطلق حنجرتها القوية بالغناء بينما هم يجلسون على الجرف، يمدون الأرجل في الماء ويأكلون البطاطا المقلية. ومع هذه المغنية الكندية ذات الإرادة الخارقة يصبح كل شيء ممكناً. هذا ما تتمنَّاه وزيرة الرياضة في فرنسا.

يمكن لسيرة هذه المغنية أن ترفدَ السينما بسلسلة من الأفلام. مأساة وملهاة. كل منعطف في حياتها يصلح رواية. ولادتها في بقعة مجهولة. والدان فقيران وأربعة عشر ولداً وبنتاً. لقاء بمنتج من أصل سوري ينبهر بصوتها وهي طفلة. يتزوّجها وهو في سن أبيها. عمليات تنحيف وتجميل واختراع شفتين. أطفال بالأنابيب. نجاح أسطوري وشهرة عالمية وثروة بمئات الملايين. أغنيات تدخل الوجدان وتترجم لكل اللغات. ثم سرطان يودي بالزوج ومرض نادر يصيب النجمة فتتحوّل هيكلاً متيبّساً.

يستعيد التلفزيون الفرنسي أول ظهور لها على شاشته في برنامج النجم ميشيل دروكير. طفلة دون الخامسة عشرة، بقامةٍ ممتلئةٍ وشعر طويل أجعد وخدين مطرزين بحبّ الشباب. قدّمها صاحب البرنامج باعتبارها الصوتَ الواعدَ الآتي من مقاطعة كيبيك في كندا. ولم تكن بمفردها بل رافقتها والدتُها ومديرُ أعمالِها رينيه الذي يطويها تحت جناحيه. ومنذ ذلك اليوم، قبل أربعين عاماً، لاحظ مقدم البرنامج النظراتِ المتبادلة بين المراهقة ومدير أعمالها. نظرات أربكته!

شكّل الثنائي آلة مضبوطةً لا تعرف التعب. الزوج يرسم ويتفاوض والزوجة تبيض ذهباً. دُعيت لتقديم ثلاث أغنيات في برنامج تلفزيوني بمناسبة رأس السنة الصينية وطلبَ زوجُها مليوني دولار. ما عادت كندا صالحة لماكينة عدّ النقود. انتقلت الأسرة في الثمانينات إلى لاس فيغاس، مدينة الملاهي والقمار الأميركية. قدّمت سيلين هناك، على مدى سنوات، استعراضين يوميين على المسرح. زاد مجموع حفلاتها على الألف. وفي بعض الليالي كانت تخرج من الكواليس محمولةً على نقالة. تنتعل في كل حفلة الكعبَ العالي. ترقص وتتحرك وتعرق حتى عُطب ظهرُها وتورمت أصابعُ قدميها. قالت في إحدى مقابلاتها إنَّها تعشق الأحذية. أكثر من إيميلدا ماركوس. تدخل لشراء ما يعجبها في الواجهة. تسألها البائعة عن القياس. تجيب: «هات ما لديك... يمكنني ارتداء قياس 36 حتى 42».

غنّت سيلين للحب، للصداقة، للأمل، للحياة، للمحبة. تحايلت على ملامحها لكي تبتسم وتبتهج. لكنَّني، لسبب ما، كنت أراها تنتحبُ من وراء ضحكاتها. هي ذلك الوجه الباكي المتهدّل الذي يستعيره المهرّجون لكي يثيروا انفعالَ الأطفال. وهي اليوم تبكي بالفعل، بسبب آلام الجسد، ولأنَّها اضطرت لإلغاء جولاتها وابتعدت عن المسرح. تعد محبيها بأنَّها عائدة، ولو زحفاً. ما عادت تنفعها أحذيتُها المصفوفةُ بالآلاف والتي قد تباع يوماً في مزاد علني.