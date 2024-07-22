يحمل الدكتور غسان سلامة سيرة أكاديمية نادرة في العالم العربي، وخبرة دولية حافلة، يضاف إليهما منصبه وزيراً للثقافة في لبنان، يوم كانت مهمته الأهم إعداد مؤتمر القمة العربي الذي حمل مبادرة المملكة العربية السعودية لقيام الدولة الفلسطينية.

ودرّس سلامة العلوم السياسية طوال ثلث قرن في الجامعة الأميركية (بيروت)، والجامعة اليسوعية، وفي معهد العلوم السياسية في باريس، حيث كان أشهر تلامذته شاب يدعى إيمانويل ماكرون. وعمل مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة في العراق وليبيا وغيرهما.

منذ أسابيع صدر للدكتور سلامة كتابه الثالث عن «وضع العالم» كما رآه وعايشه، دبلوماسياً وأستاذاً، بعنوان «إغواء المريخ». ولا يترك بقعة نزاع من بقاع الأرض من دون أن يتناولها بجهده البحثي الصعب.

يتهيأ لي أن غسان سلامة هو توأم أمين معلوف في عناصر شتى: كلاهما حقق نجاحه في فرنسا، وباللغة الفرنسية. كلاهما نقل قضاياه وقضايا العالم أجمع إلى المسرح الإنساني العالمي. كلاهما كتب باللغة العربية قبل الفرنسية. كلاهما جاء من بيئة ثقافية واحدة في لبنان. وكلاهما جعل الهوية الإنسانية قاعدة للكتابة، بل هما من مواليد عام واحد 1949.

ليس من بلد تكاثرت فيه الهويات، وتزاحمت وتقاتلت مثل بلدهما. والصراع على الهوية هو الذي نقلهما إلى فرنسا خلال حرب لبنان، حيث اتخذ كل منهما موقعه في الحقل القادم منه: واحد في الرواية والعمل الأدبي، والآخر في علم السياسة والمدارس التاريخية.

هل تأثر أحدهما بالثاني في مرحلة ما، وهما صديقان في مرحلة ما، إضافة إلى كل العناصر، الحياة في باريس؟ ربما. لكن العلامات الفردية المختلفة ظلت واضحة: حقائق ووقائع الأكاديميا، وأدبيات وسحر الرواية. وفي أي حال تولى، كل في حقله، أعلى مرتبة في فرنسا: معلوف أميناً دائماً للأكاديمية الفرنسية، وسلامة مدير أهم معهد للعلوم السياسية.

يمكن الاسترسال، كالعادة، للتساؤل، وكيف كافأ لبنان الرجلين؟ عين وزيراً للثقافة أحد أقرباء السيدة ميشال عون. وكانت تلك أول وآخر علاقة له بأي هم ثقافي على وجه الأرض.