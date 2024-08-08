سُميَّ السفرُّ سفرًا لإسفارهِ عن وجه صاحبه، فتتضحُ سماته ومروءاته، وهذا واضحٌ جلي في القديمِ والحديث. ففي الأثرِ عن الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حينما أراد رجلٌ أن يُزكي آخر، فسأله عمر: "...أرافقته بالسفر؟ قال: لا، قال: لست تعرفه". ووردَ أنّ الصُحبة تعني الملازمة والمخالطة، وصِحَاب جمع صاحب، أمّا الأماجد فهي جمع أمجد وتعني ذو المجد، السخيّ، الأصيل، الشريف، ذو المروءة، حسن الخلق. وقد أُشبِعَ السفر بحثًا؛ حيثُ كتب عنه الرحالة والمشتغلون بأدب الرحلات، وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان والغايات. ومع تطوّر وسائله إلا أنّه يبقى ذا مشقّة؛ فهو قطعة من العذاب كما ورد في الحديث "السفر قطعةٌ من العذاب"؛ لأن المسافر يتعب فيه ولو كان ذلك بالوسائل الحديثة من سيارات، وطائرات، وبواخر، وقطارات. وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- له هديٌ بالسفر؛ حيثُ يقول "اللهم ربّ السموات السبع وما أظللن، وربّ الأراضين وما أقللن، وربّ الشياطين وما أضللن، وربّ الرياح وما ذرين، فإنّي أسألك خيرَ هذه المدينة، وخير أهلها، وأعوذ بك من شرّها، وشر أهلها، وشر ما فيها" رواه النسائي. ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُسافر المسافر لوحده؛ بل عليه أن يصطحب رفقة؛ ثلاثة أو أكثر؛ لما ورد بالحديث المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب. وورد بالحديث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم لما سافر راكب بليل وحده". فالصحبٌّ والرفقة من ضروريات السفر، وتشتدُّ هذه الضرورة وتلزم حسب المكان والزمان، وتزداد الأهمية حسب الحاجة للرفيق، وطبيعتها، على أن تكون تلك الصحبة أو الرفقة من ذوي المروءات. ولقد قُدر لي أن أقيم في مدينة ليدز التي لم أزرها من قبل؛ فتعرفت فيها على رجال كرماء فضلاء، أزالوا الوحشة وجلبوا الأنس. من أولئك الشيخ المهندس أحمد بن إبراهيم بن صالح الملحم، الذي كان مرافقًا لابنته المبتعثة من شركة أرامكو لدراسة علم الجيولوجيا. ولقد سبقني بالإقامة بهذه المدينة بثلاث سنوات، وقد لازمته وعرفته جل المعرفة. كان أبًا للمبتعثين وأخًا للمرافقين، سخّر وقته وجهده وفكره لمساعدة المحتاجين، ينصح ويوجه، يرشد ويشد الأزر، يواسي ويسلي؛ إذ السفر مدعاة لذلك. وكما قال بشار بن برد: "ولابُدَّ من شَكْوَى إِلى ذي مُروءَةٍ.. يُوَاسِيكَ أَوْ يُسْلِيكَ أو يَتَوَجَّع"، وهذا ما كان يتمثله الأخ أحمد. وعلاوةً على ذلك؛ كان مُشاركًا فعّالاً في الملتقيات الرسمية والجانبية وفي دور العبادات وفي أيّام الأعياد وفي الأيام الوطنية للمملكة العربية السعودية؛ كيوم تأسيسها ويوم توحيدها ويوم علمها أدام الله عليها تلكم الأيام وحفظ ولاة أمرها ومواطنيها والمقيمين فيها. كان دائمًا يُشير إلى اللحمة الوطنية التي نُباهي بها الأمم، ويُردد دائمًا وأبدًا، هدفنا واحد لبناءِ دولةٍ عظيمة كما ينشد ويبتغي ولاة أمرها أيدهم الله. ويؤكّد دائمًا في تلكم المداخلات أنّ المسؤولية عظيمة تجاه الرؤية الوطنية 2030. فما ابتعثوا إلى الجامعات في أنحاء العالم إلا ليعودوا -بإذن الله- مُحملين بما ينفع البلاد والعباد. في يوم الخميس الأول من أغسطس من العام 2024م؛ عادَ الأخ أحمد إلى وطنه -المملكة العربية السعودية- فرحًا مسرورًا بحصول ابنته سارة على شهادة البكالوريوس في علم الجيولوجيا من جامعة ليدز؛ مُخلّفًا إرثًا من المروءات، وسمات وصفات ورثها كابرًا عن كابر، وهي ما يتمتع به الأخوة السعوديون في بقاع الأرض؛ حيثُ عُرِفوا بمكارم أخلاقهم؛ تربوا على تلكم الصفات منذ نعومة أظفارهم. خلّف الأخ أحمد ذِكرى طيّبة لدى الجاليات العربية والإسلاميّة؛ حيثُ كانَ أثره واضحًا وعلى وجه الخصوص في دور العبادة؛ حيثُ يلتقي بالإخوة من جميع أرجاء المعمورة؛ يُحدثهم بأسلوب شائق وخاصةً عن عادات وتقاليد أبناء المملكة العربية السعودية. بُورِكَ به، وبأمثاله مواطنين صالحين نذروا أنفسهم للخير، وبورك بوطنٍ بنى رجالاً أوفياء لدينهم ومليكهم ووطنهم؛ حيث هو وأمثاله سُفراء لبلادهم؛ يمثلونها خيرَ تمثيل. هذا هو المُبتغى من الجميع؛ سواءٌ أكانوا طلابًا أم مرافقين. صحبة الأخ أحمد وأمثاله لها فوائد جمّة؛ كما يقول الإمام الشافعي -رحمة لله عليه- "سافر ففي الأسفارِ خمسُ فوائد: تفريجُ همّ واكتساب معيشةٍ وعلمٌ وآدابٌ وصحبةُ ماجدِ"، فصحبته كان لها تأثيرٌ واضح لدى كل من التقى به وحدّثه؛ يعطي من خبراته وتجاربه، يشير على من استشاره وينصح لمن استنصحه.